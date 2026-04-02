Sénégal/Gambie: Pape Thiaw, sélectionneur des Lions «On a souffert en première mi-temps»

Après la victoire du Sénégal face à la Gambie (3-1) au Stade Abdoulaye Wade, Pape Thiaw a tenu à souligner la difficulté d'un match bien plus accroché que ne le laisse penser le score.

Bousculés dans plusieurs phases de jeu, notamment en première période, les Lions ont dû faire preuve de patience et de caractère pour faire la différence. Face à une équipe gambienne solide dans les duels et très présente physiquement, le Sénégal a parfois été mis en difficulté avant de trouver les solutions.

« C'était vraiment une belle opposition. Une équipe de la Gambie qui a montré vraiment des bonnes choses, qui nous a posé des difficultés énormes sur certaines phases de jeu. Après, avec notre calme et notre détermination, ça nous a permis d'aller marquer un but juste avant la mi-temps qui nous a fait du bien. Parce qu'il faut le dire, on a souffert en première mi-temps sur des phases de jeu. Surtout eux, ils sont forts dans les duels et dans le domaine athlétique. C'est une équipe vraiment qui est impressionnante et on avait besoin de ce genre de match », a déclaré le sélectionneur en conférence de presse.