Congo-Kinshasa: Francophonie - « Candidature Lumumba », le français Le Drian donne le « la » de la mobilisation

« La candidature de Juliana est portée par la République démocratique du Congo, le plus grand pays francophone du monde. Elle offre l'opportunité d'un leadership naturel et d'un rééquilibrage au sein de l'OIF ». Jean François Le Drian a donné le « La » de la mobilisation des francophones autour de la candidature de Juliana Amato Lumumba comme Secrétaire générale de la Francophonie.

La République démocratique du Congo a investi Mme Lumumba, plusieurs fois ministre, fille du panafricaniste, icone des indépendances africaines et héros national de la RDC, Patrice Emmery Lumumba comme candidate Secrétaire générale de l'organisation internationale de la francophonie, poste qu'occupe la rwandaise Louise Mushikiwabo, qui se lance pour un troisième mandat à la tête de cette institution.

Autour de la candidature Lumumba, le peuple francophone converge, se mobilise, se rassemble et témoigne pour convaincre. Pour l'intellectuel français, Jean François le Drian, la candidate de la République démocratique du Congo à la tête de l'« OIF » coche toutes les cases et particulièrement celle de la résilience. Dans une longue publication sur son compte Twitter, le Drian a mis en avant la neutralité saine de Juliana Lumumba vis-àvis du pouvoir de Kinshasa avec une grande indépendance d'esprit contrairement à Louise Mushikiwabo actuelle Secrétaire générale qui reste profondément associée au cercle rapproché de Paul Kagame.

« Cela laisse craindre que l'OIF soit perçue comme proche d'une seule ligne politique nationale » il a déclaré, dans la suite de son tweet. Jean François le Drian a dénoncé le rôle de relais direct du pouvoir de Kigali, incarné par Louise Mushikiwabo avant de douter de l'indépendance de ses actions à cause de sa proximité historique avec le pouvoir de Kigali mais aussi au virage anglophone du Rwanda comme membre du Commonwealth.

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Il a salué la légitimité intellectuelle et le prestige francophone qu'incarne Juliana Lumumba titulaire d'un DEA en sciences politiques et sociologie à l'EHESS, une formation qui lui permettrait de défendre la langue et la culture française avec hauteur, rigueur et vision, a tweeté l'intellectuel français. Neuf projets neufs pour une Francophonie neuve« Elle évoquait un héros sans tombe et une fois la restitution obtenue, elle a parlé d'une grande « grande victoire » pour la dignité des noirs, sans haine ni esprit de vengeance » affirme le Driant au sujet de Juliana amato Lumumba dans le dossier qui a conduit à la restitution par la Belgique, de la relique de son père restituée par la Belgique en juin 2022.

Mme Lumumba est porteuse d'une feuille de route ambitieuse, intitulée « Neuf projets neufs pour une francophonie neuve » centrée sur la solidarité, la jeunesse, l'éducation, l'innovation et la souveraineté, ce projet de Juliana Lumumba pour la francophonie, incarne une Afrique fière qui assume son histoire sans y noyer, qui pardonne dans les faits et qui avance avec dignité.

« Juliana Amato Lumumba réunit des atouts précieux pour incarner une francophonie libre, digne, résiliente et légitime : une indépendance réelle, une liberté d'action préservée » conclu Jean François le Drian. Comme lui plusieurs observateurs pensent que Juliana Lumumba incarne le choix d'une Francophonie des peuples, indépendante et porteuse d'espoir.

Juliana Lumumba a présenté son projet au Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi au cours d'une audience. La candidate de la RDC a été reçu à Brazzaville par le Président Dénis Sassou Nguesso qui n'a pas hésité à saluer le caractère intègre de Mme Lumumba qui rappelle son père, l'icône africain. Après le « la » qui vient d'être donné du côté de la France, il appartient désormais au reste du peuple francophone de se mobiliser pour l'élection de Lumumba à la tête de l'organisation internationale de la Francophonie.