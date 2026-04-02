Ethiopie: Huit ans plus tard - L'évolution économique de l'Éthiopie vers une économie moderne et diversifiée

Addis-Abeba — Au cours des huit dernières années, l'Éthiopie a engagé une transformation économique d'envergure, marquant une transition progressive d'un modèle étatique et restrictif vers une économie davantage ouverte, compétitive et orientée vers le marché.

Cette dynamique s'inscrit dans le cadre des réformes lancées sous l'impulsion du Premier ministre Abiy Ahmed, à l'occasion du huitième anniversaire de ce vaste programme de modernisation économique. Avant 2018, l'économie nationale était confrontée à des contraintes structurelles importantes. La croissance, bien que soutenue, restait déséquilibrée et peu inclusive. La création d'emplois ne suivait pas le rythme de la croissance démographique, tandis que la structure des exportations demeurait limitée et peu diversifiée.

Par ailleurs, le recours intensif à l'endettement extérieur pour financer les grands projets d'infrastructures a accru la vulnérabilité macroéconomique du pays. Le modèle d'industrialisation par le développement agricole (ADLI) avait permis d'améliorer la production agricole, mais sans réussir à enclencher une véritable transformation industrielle. Les zones industrielles, souvent isolées du tissu économique local, peinaient à créer des liens durables avec les autres secteurs.

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De plus, certains secteurs stratégiques comme les télécommunications, la finance et les mines restaient largement fermés à la concurrence, limitant ainsi l'innovation et l'investissement privé. Face à ces défis, les autorités ont entrepris depuis 2018 une série de réformes ambitieuses visant à corriger les déséquilibres, stimuler la croissance et diversifier l'économie.

Transformation agricole et souveraineté alimentaire

Le secteur agricole, pilier central de l'économie éthiopienne, a connu une évolution remarquable. Les réformes ont mis l'accent sur l'augmentation de la productivité, la diversification des cultures et la résilience face aux chocs climatiques. Grâce à ces efforts, l'Éthiopie a atteint l'autosuffisance en blé et s'impose désormais comme le premier producteur du continent africain.

La diversification agricole s'est intensifiée, avec une expansion notable des cultures de riz, d'oléagineux et d'autres produits à forte valeur ajoutée. L'élevage a également enregistré une croissance significative, contribuant à améliorer la sécurité alimentaire et les revenus ruraux. La production agricole globale a connu une progression spectaculaire, passant de niveaux modestes à des volumes nettement plus élevés en l'espace de quelques années. Les réformes structurelles, notamment l'organisation des agriculteurs en groupements, ont permis d'améliorer les rendements et d'accroître les revenus. Le café, produit emblématique du pays, continue de jouer un rôle clé dans les exportations, avec une hausse significative de la production et des recettes.

Protection de l'environnement et croissance verte

L'intégration de la dimension environnementale dans la stratégie de développement constitue un autre pilier des réformes. L'Initiative pour un héritage vert a permis de planter des milliards d'arbres et de restaurer de vastes superficies de terres dégradées. Ces efforts ont contribué à améliorer le couvert forestier et à réduire l'érosion des sols, tout en soutenant la productivité agricole. Ils illustrent la volonté du pays de concilier croissance économique et durabilité environnementale, dans un contexte marqué par les défis du changement climatique.

Politique industrielle et orientation vers l'exportation

La stratégie industrielle a évolué vers une approche plus intégrée, axée sur le développement de zones économiques spéciales capables de connecter production, logistique et services. Cette transformation vise à renforcer les liens entre les industries et le reste de l'économie nationale. Le nombre d'investisseurs a fortement augmenté, avec une participation croissante du secteur privé local. Cette évolution traduit un passage d'un modèle industriel cloisonné à un écosystème plus dynamique, inclusif et durable. La production orientée vers l'exportation dans ces zones contribue à élargir la base exportatrice du pays.

Secteur minier, substitution aux importations et croissance des exportations

Le secteur minier s'est progressivement affirmé comme un levier stratégique de croissance. Longtemps sous-exploité, il génère aujourd'hui des recettes importantes, notamment grâce à l'augmentation de la production d'or. Parallèlement, les politiques de substitution aux importations ont permis de réduire la dépendance extérieure dans plusieurs domaines clés. La production nationale de ciment et d'autres ressources stratégiques a atteint des niveaux permettant d'assurer l'autosuffisance, renforçant ainsi la résilience économique.

Transformation numérique et inclusion financière

La libéralisation du secteur des télécommunications a joué un rôle déterminant dans la transformation numérique du pays. L'accès aux services mobiles s'est considérablement élargi, facilitant l'inclusion financière et l'accès aux services numériques.

Les services financiers mobiles ont connu une expansion rapide, permettant à des millions de citoyens d'accéder à des services bancaires auparavant inaccessibles. Cette évolution a contribué à dynamiser l'économie et à renforcer l'intégration des acteurs économiques.

Les réformes du secteur financier ont également amélioré la gouvernance et orienté davantage le crédit vers le secteur privé, favorisant ainsi l'investissement et la croissance.

Discipline budgétaire et réforme structurelle

Une gestion budgétaire plus rigoureuse a été mise en place afin de garantir la stabilité macroéconomique. Les autorités ont réduit leur dépendance aux emprunts extérieurs et amélioré l'efficacité des dépenses publiques. La restructuration des entreprises publiques et une meilleure sélection des projets d'investissement ont permis de limiter les inefficacités et de renforcer la soutenabilité des finances publiques.

Transformation urbaine et développement du capital humain

Les villes jouent désormais un rôle central dans la stratégie de développement économique. Les investissements dans les infrastructures, le logement et les services urbains ont contribué à améliorer les conditions de vie et à stimuler l'activité économique. Des centres urbains comme Addis-Abeba se positionnent comme des pôles de croissance, d'innovation et d'investissement. L'expansion du développement urbain à plusieurs dizaines de villes témoigne d'une volonté de promouvoir un développement équilibré à l'échelle nationale.

Une nouvelle orientation économique

L'Éthiopie s'oriente progressivement vers un modèle économique fondé sur la productivité, la diversification et le rôle accru du secteur privé. Cette transition marque une rupture avec un modèle dominé par l'investissement public. Les réformes engagées dans différents secteurs témoignent d'une approche pragmatique, axée sur les résultats et la transformation structurelle.

Malgré les défis persistants, elles posent les bases d'une croissance durable et inclusive. Au cours des huit dernières années, sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed, le pays a progressé vers une plus grande autonomie économique et une meilleure résilience.

Inspirée par la philosophie du Medemer, cette dynamique repose sur la synergie et la coopération. À mesure que l'Éthiopie se projette vers l'avenir, les progrès réalisés témoignent d'un potentiel considérable. La croissance devient plus diversifiée, plus inclusive et mieux ancrée dans les réalités économiques, ouvrant la voie à un développement durable au bénéfice des générations futures.