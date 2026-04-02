Togo: Construire sans détruire

Combien de fois un chantier de voirie a-t-il sectionné un câble de fibre optique, crevé une conduite d'eau ou mis hors service un réseau électrique ?

Au Togo comme ailleurs, ces incidents à répétition coûtent cher, en délais, en réparations d'urgence et en services essentiels interrompus pour les populations. Le gouvernement vient d'apporter une réponse structurelle à ce problème récurrent. La ministre chargée de l'Efficacité du service public et de la Transformation numérique, Cina Lawson, a lancé jeudi le guichet unique de cartographie des infrastructures. Une plateforme numérique conçue pour transformer en profondeur la planification et la coordination des travaux publics.

L'outil est accessible depuis n'importe quel point du territoire et permet à chaque acteur concerné, maîtres d'ouvrage, entreprises de construction, opérateurs de réseaux, ministères sectoriels, de visualiser l'intégralité des infrastructures répertoriées avant d'engager le moindre chantier. Télécommunications, énergie, eau potable, assainissement : tous les réseaux sont cartographiés et consultables en temps réel.

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La philosophie est résumée avec clarté par Mme Lawson : «Savoir avant de creuser, coordonner avant d'intervenir, anticiper plutôt que de réparer.» Une formule qui traduit le passage d'une gestion réactive et fragmentée à une approche préventive, intégrée et maîtrisée.

Sur le plan technologique, la plateforme intègre un système GPS de haute précision permettant une géolocalisation à quelques centimètres près, une performance qui transforme radicalement la qualité de l'information disponible. Les tracés produits sont fiables, les plans générés sont opposables et les données consolidées constituent désormais un référentiel unique et partagé entre tous les acteurs de l'aménagement du territoire. Cette précision n'est pas un détail technique : elle conditionne la capacité de l'État à planifier des investissements cohérents, à éviter les doublons, et à garantir la continuité des services essentiels lors des travaux.