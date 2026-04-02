Togo: Des cadres formés pour piloter la révolution numérique

La réussite d'une transformation numérique ne repose pas uniquement sur les infrastructures ou les outils technologiques déployés, elle dépend avant tout de la capacité des acteurs institutionnels à piloter, gérer et suivre les projets digitaux avec rigueur et expertise.

C'est cette conviction qui guide le Programme des ambassadeurs du Digital, dont une nouvelle session de formation s'est ouverte mercredi. Initiée par le ministère de l'Efficacité du service public et de la Transformation numérique, en collaboration avec l'Agence Togo Digital et avec l'appui de l'Union européenne et de la coopération allemande (GIZ), cette formation s'inscrit dans le cadre de la Stratégie Togo Digital 2025. Celle-ci vise à positionner le pays comme un hub technologique régional, en développant l'écosystème numérique national, en créant des infrastructures adaptées et en sécurisant les données de l'administration publique.

Dirigée par des experts de l'African Leadership University (ALU) du Rwanda - référence continentale en matière de leadership et de technologies - la formation couvre plusieurs domaines techniques : gestion de projets et de produits digitaux, méthodologies agiles appliquées au secteur public, pilotage et suivi de la performance des projets numériques, digitalisation des démarches administratives et utilisation optimale des outils numériques de gestion. Les travaux se poursuivront jusqu'au 3 avril.

Renforcer les compétences pour accélérer la transition

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L'objectif opérationnel est précis : consolider les compétences techniques et managériales des agents en charge du pilotage de la transformation numérique, afin qu'ils puissent accompagner efficacement la conception, la mise en œuvre et le suivi des projets digitaux au sein de leurs ministères respectifs. En dotant l'administration publique d'une masse critique de compétences internes en gestion de projets digitaux, le Togo accélère sa capacité à transformer ses processus administratifs de l'intérieur, condition sine qua non d'une digitalisation durable, efficace et centrée sur les besoins des citoyens.