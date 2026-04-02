Togo: L'habitat de demain se construit aujourd'hui

2 Avril 2026
Togonews (Lomé)

Face à l'urbanisation galopante, aux crises environnementales et à la pression croissante sur les ressources énergétiques, le Togo doit repenser radicalement sa façon de construire et de consommer. C'est tout le sens du Fest'Immo SolarDayz, dont la deuxième édition se tiendra du 29 au 31 mai 2026 au Cetef Togo 2000 à Lomé.

Ce salon réunira pendant trois jours promoteurs immobiliers, experts en énergies renouvelables, architectes, investisseurs et décideurs autour d'une plateforme d'échanges, d'expositions et de partenariats.. La vision portée par l'organisateur est de concevoir des bâtiments intelligents, parfaitement adaptés au climat tropical, économes en énergie - voire producteurs d'énergie - grâce à l'intégration des énergies renouvelables, au premier rang desquelles le solaire.

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