Togo: L'Allemagne est un partenaire prioritaire

Koubonou Touni, la nouvelle présidente de la Faîtière des communes du Togo, qui rassemble les 117 communes du pays, s'est entretenu mercredi avec l'ambassadeur d'Allemagne, Claudius Fischbach.

Berlin n'est pas un partenaire ordinaire pour le Togo en matière de décentralisation. Depuis le lancement du processus en 2019 avec les premières élections municipales, l'Allemagne apporte un appui technique et financier déterminant à la gouvernance locale et au développement des territoires. Les secondes élections municipales de 2025 ont confirmé l'ancrage du pays dans cette dynamique, mais aussi mis en lumière l'ampleur des défis qui restent à relever pour les communes.

C'est précisément autour de ces défis que les échanges se sont articulés : projets prioritaires de la Faîtière, portefeuille de coopération germano-togolaise, accès aux services de base dans les collectivités territoriales, et exploration de nouvelles perspectives de collaboration. Les municipalités ont besoin de moyens, d'expertise et de partenaires fiables. L'Allemagne en est un.