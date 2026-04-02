Afrique de l'Ouest: Bons du trésor - 22 milliards FCFA atterrissent dans les caisses du Trésor Public béninois

A la suite de son émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du trésor de 91 et 182 jours, le Trésor Public béninois a encaissé ce 2 avril 2026 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 22 milliards FCFA.

Cette levée de fonds est destinée à assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'Etat Béninois. Pour ce faire, l'émetteur avait mis en adjudication 20 milliards FCFA. Le montant des soumissions globales des investisseurs est de 160,946 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 804,73%.

Le montant des soumissions retenu est 22 milliards FCFA et celui rejeté 138,946 milliards FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 13,67%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 3,85% pour les bons de 91 jours et 4,13% pour ceux de 182 jours.

L'émetteur remboursera , les bons émis se feront le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 2 juillet 2026 pour les titres de 91 jours et au 1er octobre 2026 pour ceux de 182 jours. Les intérêts seront payés d'avance et précomptés sur la valeur nominale des bons.