Le wali de Khartoum, M. Ahmed Osman Hamza, a affirmé que la réouverture de la Maison des Nations Unies et du bureau du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) à Khartoum constitue une étape importante reflétant le retour des institutions et agences des Nations Unies à la reprise de leurs activités depuis leurs sièges dans la capitale, après la période de conflit.

Lors de son discours à la cérémonie de réouverture, il a souligné que cette initiative refléte de la confiance de la communauté internationale au Soudan et de son soutien aux efforts de rétablissement et de reconstruction.

Le wali a accueilli le Directeur adjoint du PNUD et la délégation l'accompagnant, ainsi que le représentant résident du programme au Soudan, exprimant l'appréciation du wali de l'État pour le soutien fourni par les agences de l'ONU au peuple soudanais durant la période de guerre, en particulier l'aide humanitaire destinée aux populations affectées dans l'État de Khartoum.

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Il a précisé que les agences des Nations Unies ont continué à fournir un appui depuis la ville de Port-Soudan pendant la guerre et ont effectué plusieurs visites dans l'État pour suivre la situation et les opérations de réhabilitation, affirmant que la réouverture du bureau aujourd'hui marque le début d'une nouvelle phase de coopération visant à soutenir les efforts de reconstruction et de développement ajoutant que l'État Khartoum connaît le véritable début de la phase de reconstruction, dans le cadre du projet adopté par le gouvernement fédéral sous la direction du président du Conseil souverain, Abdel Fattah Al-Burhan, ainsi que le gouvernement de l'espoir dirigé par Dr Kamil Idris, qui a décidé de transférer ses activités à Khartoum.

Enfin, il a souligné que l'ouverture de la Maison des Nations Unies à ce moment précis envoie un message clair à la communauté internationale : malgré les défis liés aux conflits dans certaines régions, le Soudan reste présent sur la scène internationale et cherche à renforcer les partenariats internationaux pour soutenir la stabilité et le développement.