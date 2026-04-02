Soudan: Réouverture du siège des Nations Unies unies à Khartoum

Les Nations unies ont officiellement rouvert leur siège à Khartoum, la « Maison des Nations unies », ainsi que le bureau du Programme des Nations unies pour le développement, marquant la reprise progressive de leurs activités dans la capitale après le retour à la normale. La cérémonie a été assistée par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohieddine Salem, en présence de plusieurs hauts responsables des Nations unies et du gouvernement de l'État de Khartoum.

Lors de l'événement, le ministre a qualifié l'inauguration de « journée historique », soulignant qu'elle envoie un message clair aux partenaires internationaux sur la volonté du Soudan de collaborer étroitement avec les Nations unies pour assurer la stabilité et la paix durables dans le pays. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à libérer Darfour et Kordofan de l'emprise des milices des FSR, affirmant que le Soudan demeure un acteur engagé pour la paix et la sécurité régionale.

Le ministre a également exhorté la jeunesse à prendre l'initiative nationale et à contribuer activement à la reconstruction du pays, sans attendre l'action des partis politiques ou des regroupements après la guerre. Il a appelé à soutenir toutes les initiatives internationales favorisant la paix, tout en rejetant la présence des milices et toute ingérence extérieure.

Par ailleurs, l'ambassadeur a appelé l'Union africaine à revoir la décision de suspendre l'adhésion du Soudan et à prendre des mesures positives pour soutenir la stabilité au Soudan, tout en saluant les efforts de l'Organisation de l'IGAD pour la consolidation de la paix. Le ministre a enfin rendu hommage aux efforts des agences des Nations unies, notamment de la coordonnatrice humanitaire Denise Brown, et a souligné la présence symbolique de l'ambassadeur du Zimbabwe, le seul diplomate africain à être resté dans le pays tout au long de la guerre.

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