Soudan: Le ministre des AE reçoit l'ambassadeur du Koweït

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohieddine Salem Ahmed, a reçu hier l'ambassadeur de l'État du Koweït au Soudan, Dr Fahad Al-Dhafiri.

L'ambassadeur du Koweït a exprimé l'appréciation de son pays pour la position du Soudan concernant la guerre en cours au Moyen-Orient, soulignant qu'elle a été claire, franche et ferme, et qu'elle reflète la solidarité du Soudan et de son peuple avec le Koweït et les peuples de la région arabe face aux agressions subies, malgré les circonstances difficiles que traverse actuellement le Soudan. Il a ajouté que cette position reflète les valeurs reconnues des Soudanais en matière de solidarité et de soutien à leurs frères.

Il a également réaffirmé le soutien et la solidarité du Koweït avec le Soudan dans la prochaine phase de reconstruction.

De son côté, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a souligné la solidité des relations entre les deux pays et les deux peuples frères, notant que le Koweït est connu tout au long de son histoire pour ses actions humanitaires et caritatives. Il a en outre exprimé ses regrets face aux attaques visant les citoyens koweïtiens et leurs infrastructures.