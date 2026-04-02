Soudan: Le Président du CST adresse un message de Condoléances au Roi d'Arabie Saoudite et à son Prince héritier

2 Avril 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le président du Conseil souverain de transition, le Lieutenant général Abdel Fattah Al-Burhan, a adressé aujourd'hui un message de condoléances au Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saud, ainsi qu'à Son Altesse Royale le prince héritier Mohammed bin Salman, à la suite du décès de Son Altesse la princesse Al-Jawhara bint Faisal bin Abdullah bin Abdulrahman Al Saud.

Dans son message, le président du Conseil souverain a exprimé, au nom du gouvernement et du peuple soudanais, ses sincères condoléances et sa profonde compassion au roi, au prince héritier et au peuple saoudien frère, suite à cette perte.

Il a prié Allah Tout-Puissant d'accorder à la défunte Sa miséricorde, de l'accueillir dans Son vaste paradis et d'inspirer à sa famille et à ses proches patience et réconfort.

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