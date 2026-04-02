Soudan: Le Premier Ministre souligne l'engagement du Soudan à développer la coopération avec la Chine

Le Premier ministre, Dr. Kamil Idris, a affirmé l'engagement du Soudan à élargir les perspectives de coopération avec la Chine, dans l'intérêt des deux pays et de leurs peuples exprimant sa gratitude au gouvernement chinois ainsi qu'à l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour leur soutien aux projets de développement au Soudan.

Ces déclarations ont été faites lors de sa rencontre, dans l'État d'Alshamalya, avec le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine au Soudan et le représentant de la FAO.

La réunion a porté sur le renforcement de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines, notamment l'agriculture, l'élevage, la transformation numérique, les technologies ainsi que d'autres secteurs.

Les discussions ont également abordé le projet de développement durable de la pêche dans l'État, financé par une subvention chinoise et mis en oeuvre par la FAO en collaboration avec le ministère de l'Élevage et des Ressources halieutiques de l'État.

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Les deux parties ont souligné l'importance de poursuivre les partenariats entre le Soudan et la Chine.

De son côté, le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine a indiqué que sa visite dans l'État d'Ashamaliya s'inscrit dans le cadre de la coopération constructive entre les deux pays, affirmant la disposition de son pays à financer davantage de projets de développement au Soudan.

La rencontre s'est déroulée en présence des ministres de l'Agriculture, de l'Élevage et des Ressources halieutiques, de la Transformation numérique et des Télécommunications, ainsi que du wali de l'État d'Ashamaliya et du ministre de l'Élevage de l'État.