Tunisie/Egypte: Coupe de la CAF - Un arbitre tunisien désigné pour le duel au sommet entre le Zamalek et Belouizdad

2 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

L'arbitre tunisien Khalil Hassani a été désigné en tant qu'assistant au sein du corps arbitral qui dirigera le match retour des demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) entre le Zamalek SC (Égypte) et le CR Belouizdad (Algérie). Cette rencontre se déroulera au Caire le 17 avril prochain, avec un coup d'envoi prévu à 17h00 (heure tunisienne).

Le quatuor arbitral sera complété par le Soudanais Ali Mahmoud Ismaïl en tant qu'arbitre central, le Mozambicain Arsenio Maringule comme deuxième assistant, et le Burundais Pacific Ndabihawenimana au poste de quatrième arbitre. La gestion de la VAR a été confiée au duo composé du Soudanais Yasser Ahmed Abdelaziz et du Libyen Ahmed Abdelrazzak.

À noter que le match aller se jouera au stade Nelson Mandela de Baraki, en Algérie, le 10 avril prochain à partir de 20h00.

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