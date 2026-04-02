Tunisie: Forum d'affaires tuniso-nigérian - Plus de 600 rencontres B2B ouvrent de nouvelles perspectives de coopération

Le Forum d'affaires tuniso-nigérien, qui a débuté le mercredi 1er avril 2026, a servi de plateforme institutionnelle majeure pour l'organisation de rencontres professionnelles bilatérales (B2B) entre les entreprises tunisiennes et leurs homologues du Niger.

Les travaux du forum ont été marqués par l'organisation de 600 rencontres directes, avec la participation de près de 150 acteurs économiques. Ce groupe comprend plus de 125 entreprises tunisiennes opérant dans des secteurs à fort potentiel d'exportation, ainsi qu'une délégation nigérienne composée de représentants de 20 entreprises, conduite par le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger.

Cet événement s'inscrit dans une nouvelle dynamique des relations tuniso-nigériennes, portée par une volonté commune de diversifier les échanges commerciaux et de stimuler les partenariats industriels. Le forum vise à tirer profit des opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), ainsi que des projets structurants tels que le projet de liaison terrestre transcontinentale vers les pays d'Afrique subsaharienne.

Le forum s'est tenu en présence des ministres du Commerce des deux pays, ainsi que de nombreux représentants d'organisations professionnelles.

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En 2025, le volume des échanges commerciaux entre la Tunisie et le Niger a atteint 23,6 millions de dinars. Toutefois, des opportunités d'exportation non exploitées sont estimées à environ 6,7 millions de dollars, particulièrement dans les secteurs de l'agroalimentaire, des industries mécaniques, des services et des industries diverses.

Samir Abid, ministre du Commerce et du Développement des exportations, et Abdoulaye Seydou, ministre du Commerce et de l'Industrie du Niger, ont réaffirmé leur engagement à hisser la coopération économique au niveau des potentialités réelles des deux nations.

Les travaux se poursuivent ce jeudi 2 avril 2026 par l'organisation de visites de terrain personnalisées (D2D) auprès de plusieurs entreprises exportatrices. Ces visites témoignent de la volonté des deux parties de transformer les contacts établis en partenariats concrets et en projets tangibles.