Maroc/Tunisie: Externalisation - Voici pourquoi la Tunisie gagne le match devant le Maroc

La Tunisie s'affirme aujourd'hui comme une destination privilégiée pour l'externalisation des fonctions complexes et intellectuelles, surpassant le Maroc dans certains segments du marché BPO à destination des entreprises francophones d'Europe et du Québec.

C'est ce que révèle un comparatif publié par par le Centre Canadien de Services d'Agents Virtuels (CCSAV), le 29 mars 2026. L'étude met en lumière les différences entre les deux pays et fournit aux entreprises un guide pour choisir la destination la plus adaptée selon leurs besoins opérationnels.

Le Maroc conserve sa position de leader historique et se distingue par sa capacité à gérer de très grands volumes de projets grâce à des infrastructures BPO matures et un soutien gouvernemental fort. Le pays excelle notamment dans les centres d'appels massifs et possède un vivier annuel de plus de 8 000 ingénieurs. Cependant, le secteur marocain souffre d'un turnover élevé, estimé entre 30 et 50 % par an, ce qui peut nuire à la continuité et à la qualité du service dans des activités spécialisées.

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La Tunisie se démarque par la qualité de ses talents, leur maîtrise du français et leur forte formation académique. Le pays est particulièrement adapté pour l'externalisation de fonctions intellectuelles telles que la comptabilité, le juridique, l'ingénierie, l'informatique et le support médical.

Le marché tunisien offre un coût de main-d'oeuvre légèrement plus compétitif et un turnover limité à 8-15 % grâce à des équipes dédiées et stables. La proximité géographique avec l'Europe constitue également un avantage, Tunis étant à seulement 2 heures 15 minutes de Paris contre 3 heures pour Casablanca, avec plusieurs vols quotidiens sur les grandes compagnies.

Le comparatif CCSAV met en évidence plusieurs critères clés. La Tunisie possède le plus haut niveau de francophonie au Maghreb avec 64 % de la population francophone et une langue d'enseignement utilisée dans les universités en sciences et commerce. Le pays forme plus de 10 000 ingénieurs par an dans ses institutions, offre une meilleure exposition aux normes comptables européennes PCG et PCMN et assure une connectivité et une infrastructure technologique de haut niveau. Le Maroc, quant à lui, reste très mature pour les très grands volumes et les centres d'appels B2C.

Pour les entreprises européennes ou canadiennes, la Tunisie s'impose lorsque la qualité du français, la stabilité des équipes et l'expertise technique sont prioritaires, tandis que le Maroc demeure préférable pour des projets nécessitant un très grand nombre d'agents ou un hub pour l'Afrique de l'Ouest. Les deux pays disposent d'un cadre légal compatible RGPD et d'une connectivité fiable, mais la Tunisie offre un meilleur rapport qualité-prix et une spécialisation pour les métiers du savoir.

En conclusion, si le Maroc conserve sa stature de géant du BPO au Maghreb, la Tunisie gagne le match sur la spécialisation et la qualité opérationnelle. Elle n'est plus un plan B pour les entreprises francophones mais une plateforme d'excellence opérationnelle capable de répondre à des missions complexes, avec des talents qualifiés, une stabilité des équipes et une proximité stratégique avec l'Europe.