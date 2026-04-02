Congo-Brazzaville: Election présidentielle - Le président de l'Unirr salue la réélection de Denis Sassou N'Guesso

Après la validation des résultats de l'élection présidentielle en République du Congo, le président de l'Union pour la refondation républicaine (Unirr), Roger Ndokolo, au cours d'un point de presse, a adressé ses félicitations au président Denis Sassou N'Guesso pour sa réélection.

« J'adresse mes chaleureuses félicitations au président-candidat Denis Sassou N'Guesso, "Bakala dia Kouba", à la suite de sa réélection et, je forme mes voeux les plus sincères de succès dans l'exercice pour son nouveau mandat à la présidence de la République du Congo », a confié le président de l'Unirr lors d'un point presse, le 30 mars dernier.

Roger Ndokolo s'est réjoui, par ailleurs, du bon déroulement de l'élection. Après la confirmation de la Cour constitutionnelle le 28 mars dernier, « il nous appartient désormais d'assurer une responsabilité partagée en vue de la réussite du projet de société pour lequel le président a été réélu », s'est-il engagé.