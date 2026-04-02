Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - La Fondation Pro Social Inter-États décerne un trophée d'excellence à la société Luxe Services

Caddyce Mbongo, directrice générale de la société Luxe Services, a reçu le 28 mars dernier à Brazzaville des mains d'Orcel Bayonga Mbondza, représentant résident de la Fondation Pro Social Inter Etats (FPSI), le Trophée de l'excellence cosmétique et de l'innovation, en reconnaissance de son leadership et de la performance de son produit phare « Caddy-B».

Le trophée reçu vise à valoriser l'excellence entrepreneuriale locale. Il intègre le plan d'action ambitieux mis en place par la FPSI et cherchee à encourager l'entrepreneuriat des jeunes, à promouvoir les initiatives locales créatrices de valeur et à renforcer l'employabilité à travers des programmes de formation ciblés.

Dans la dynamique de promotion des modèles inspirants, la FPSI a identifié et distingué une entreprise congolaise qui incarne pleinement cette vision de transformation économique par l'innovation et la création de valeur locale. Il s'agit de la société Luxe Services, spécialisée dans l'industrie cosmétique et les produits ménagers, dont l'engagement en faveur de la qualité, de l'innovation et de la formation des jeunes constitue un exemple remarquable.

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Aussi, cette distinction a pour buts, entre autres, d'encourager les champions nationaux de l'industrie, d'inspirer la jeunesse congolaise à s'engager dans l'entrepreneuriat, de valoriser les initiatives contribuant à la transformation locale des ressources et à la création d'emplois, a dit Orcel Bayonga Mbondza, représentant résident de la FPSI. « À travers cette action, la Fondation Pro Social Inter-États réaffirme son engagement à accompagner la vision du chef de l'État en contribuant activement à l'émergence d'une jeunesse autonome, qualifiée et tournée vers la création de richesse », a-t-il ajouté.

Pour le représentant résident de la FPSI, les jeunes doivent bien comprendre qu'ils doivent se prendre en charge puisque la fonction publique n'est plus à mesure de recruter tout le monde. « Loin d'être un désengagement de l'État, cette orientation s'inscrit dans une dynamique de transformation structurelle de l'économie congolaise, marquée par le développement du secteur privé comme levier prioritaire de croissance et de création d'emplois durables.

À travers des mécanismes tels que les partenariats public-privé, les zones économiques spéciales, ainsi que des instruments d'appui comme le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement, le gouvernement de la République met progressivement en place un écosystème favorable à l'entrepreneuriat et à l'initiative privée », a-t-il poursuivi.

« Dans cette perspective, l'appel du chef de l'État constitue une invitation à la responsabilisation, à l'innovation et à l'audace entrepreneuriale, tout en réaffirmant l'engagement de l'État à accompagner cette transition par des politiques publiques adaptées », a conclu Orcel Bayonga Mbondza.

Fortement engagée à mener des actions pour une jeunesse autonome ainsi que compétitive et fidèle à sa mission d'accompagnement des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de la santé, de l'éducation et du développement économique, la FPSI, sous la coordination de son représentant résident, a intégré cette vision comme une orientation stratégique majeure. Parmi ces initiatives figure le programme de formation « Boîte à outils du meilleur employé », conçu pour préparer efficacement les jeunes aux exigences du marché du travail, tant dans le secteur privé que parapublic.

À travers cette action, la FPSI réaffirme son engagement à accompagner la vision du chef de l'État en contribuant activement à l'émergence d'une jeunesse autonome, qualifiée et tournée vers la création de richesse. Pour ce faire, elle appelle ainsi l'ensemble des acteurs-publics, privés, partenaires techniques et financiers à unir leurs efforts pour faire de l'entrepreneuriat des jeunes un pilier central du développement économique du Congo.