Congo-Brazzaville: Musique urbaine - Diesel Gucci lance « Bolaye », son dernier single

Récemment sorti, le single « Bolaye » de l'artiste musicien Diesel Gucci fait déjà le buzz sur toutes les plateformes de téléchargement légal.

« Bolaye » met en lumière une réalité qui est entrain de prendre malheureusement corps dans notre univers social. L'humain ne célèbre et ne vénère son semblable que quand ce dernier quitte cette terre des hommes. Et pourtant de son vivant, personne ou presque ne l'assiste dans ses moments de doute et d'incertitude. À travers ce morceau fort et engagé, l'artiste interpelle les consciences et invite chacun à réfléchir sur nos valeurs et notre manière de soutenir ceux qui sont encore parmi nous, en mettant en avant le célèbre adage « Aimons-nous vivants ».

Chanté dans un rythme entraînant, « Bolaye » est une exhortation à plus d'humanisme et d'altruiste. De sa voix langoureuse et mélodieuse, Diesel Gucci, dans ce morceau à l'acoustique impeccable, magnifie la musique urbaine, son rythme de prédilection.

Musicien au talent indéniable, il fait partie de la nouvelle génération des artistes talentueux qui ne cessent de porter au haut la musique urbaine à travers le pays et aussi dans le monde. Ses collaborations et featuring avec ses condisciples attestent la reconnaissance de son talent qui ne cherche que soutien et accompagnement.