Congo-Brazzaville: Enseignement professionnel - L'hôtel d'application réhabilité mis en service

Le lycée d'enseignement professionnel d'économie sociale et familiale 8-mars réhabilité a été mis en service le 31 mars, à Brazzaville, par le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, en présence de quelques membres du gouvernement.

L'établissement réhabilité servira de laboratoire de formation et d'incubateur des jeunes dans les métiers de l'accueil, de la cuisine, de la buanderie, de la restauration, d'hébergement, de coiffure et de l'événementiel. L'objectif est de renforcer les compétences des apprenants et des enseignants formateurs, de garantir l'adéquation entre la formation-emploi, d'améliorer l'employabilité et la mobilité professionnel des jeunes, de consolider la relation école entreprise ainsi que de contribuer à l'autofinancement de l'éducation et de la formation.

Les jeunes apprenants pourront y faire des travaux pratiques et des stages.

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La réhabilitation de ce lycée a été exécutée par une société de la place avec l'implication des apprenants des filières Génie civil et Electrotechnique des lycées techniques 1er-mai et 5-février. Elle s'inscrit dans le cadre de l'initiative école productive du ministère, une stratégie managériale qui vise la redynamisation des activités génératrices de revenus dans les institutions de formation technique et professionnelle, en fonction de leur vocation et de leur potentiel respectif.

Le coordonnateur du projet, Alain Riches Gouemba Haullier, a présenté son architecture. Il comprend sept chambres reparties dans six appartements de haut standing dont chacun d'eux a une chambre à coucher, une salle de bain, un séjour couplé à une salle à manger, deux chapiteaux abritant un restaurant, une salle de fête d'une capacité de 600 places et un salon de coiffure mixte.

La cérémonie de mise en service de l'hôtel d'application a connu des allocutions dont celle de la ministre de la Promotion de la femme, de l'Intégration de la femme au developpement, Inès Bertille Nefer Ingani, qui a promis de travailler en partenariat avec le ministère de l'Enseignement technique et professionnel pour l'insertion des jeunes.

S'adressant aux apprenants, elle les a incités à s'armer de courage et d'acquérir des compétences en vue de leur autonomie. L'établissement n'est pas seulement un espace d'apprentissage mais un levier d'autonomisation et un outil d'insertion sociale, a-t-elle ajouté. A son collègue ministre, elle a assuré la bonne collaboration de son ministère avec certains établissements d'hôtellerie de Brazzaville.

Pour sa part, le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, a rappelé dans allocution que cet hôtel a été inauguré le 29 août 2009 par l'un de ses prédécesseurs. A cette même occasion était créé le lycée professionnel d'économie sociale et familiale du 8-mars, né sur les centres du collège d'enseignement technique féminin qui avait pour vocation de former la jeune fille dans les filières comme l'économie domestique, l'enseignement préscolaire, la puériculture et la technique d'habillement.

Le diplôme de sortie donnait accès à la fonction publique mais était devenu désuet et source de désorientation dans les lycées. « Le gouvernement porté par le double devoir d'inclusif du genre et celui de garantir une continuité pédagogique harmonieuse aux apprenantes des collèges techniques féminins a transformé, au cours de cette année scolaire, ces collèges qui deviennent des lycées professionnels d'économie sociale et familiale », a expliqué le ministre.

D'après lui, les établissements inclusifs offriront progressivement des formations dans les filières suivantes : assistance et aide à la personne, technique d'habillement, guide touristique, hôtellerie, agent de billetterie, préscolaire. Ces formations seront sanctionnées par un baccalauréat professionnel.

En rappel, le gouvernement a ouvert des lycées professionnels d'économie sociale et familiale à Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Mossendjo, Madingou, Sibiti, Ouesso, Owando et Ewo.