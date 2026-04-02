Afrique: Le Mozambique devient l'État souverain le plus en difficulté d'Afrique alors que les spreads augmentent

Le Mozambique a dépassé le Sénégal en tant qu'emprunteur souverain le plus en difficulté d'Afrique, alors que la hausse des coûts mondiaux de l'énergie accroît la pression sur ses finances.

L'écart de rendement souverain du pays s'est élargi à 1 473 points de base, dépassant les 1 423 points de base du Sénégal, selon les données suivies par JPMorgan Chase. Les écarts supérieurs à 1 000 points de base sont généralement considérés comme un signe de détresse.

L'obligation du Mozambique, d'une valeur de 900 millions de dollars et arrivant à échéance en 2031, est tombée à environ 74,29 cents par dollar après 13 jours consécutifs de pertes. Le rendement a atteint 16,29 %, ce qui exclut le pays des marchés internationaux de la dette.

Cette chute est due à des facteurs structurels et externes. Le Mozambique était déjà sous pression en raison de son niveau d'endettement élevé et des retards dans ses projets de gaz naturel liquéfié, qui devraient soutenir les recettes futures. La guerre avec l'Iran a aggravé la situation en augmentant les coûts d'importation des carburants et des engrais.

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S&P Global Ratings a averti que les pénuries de devises étrangères pourraient s'aggraver, tandis que les échanges de dette intérieure en cours ont suscité des inquiétudes quant au risque de défaillance.

Points clés à retenir

La situation du Mozambique montre comment les chocs extérieurs peuvent amplifier les vulnérabilités budgétaires existantes dans les marchés frontières. La viabilité de la dette du pays dépend fortement des recettes futures des projets de GNL, qui ont connu des retards répétés, laissant un écart entre les besoins de financement actuels et les recettes attendues. Les investisseurs tiennent compte de cette incertitude, ce qui se traduit par un élargissement des écarts et une baisse des prix des obligations. La hausse des prix mondiaux de l'énergie augmente les coûts d'importation, ce qui accroît la pression sur les réserves de change et les finances publiques. Lorsque les rendements dépassent 15 %, les pays sont généralement incapables d'accéder aux marchés internationaux, ce qui les oblige à recourir aux emprunts nationaux ou à l'aide multilatérale. La comparaison avec le Sénégal montre que les niveaux de détresse peuvent évoluer rapidement en fonction du sentiment du marché et de l'accès au financement. Les échanges de dette intérieure du Mozambique signalent également un stress de liquidité croissant, car les gouvernements tentent de gérer les obligations sans restructuration formelle. La voie à suivre dépend des progrès réalisés dans le développement du GNL, qui pourrait débloquer des recettes d'exportation et améliorer les soldes extérieurs. Toutefois, des retards ou d'autres chocs pourraient accroître le risque de restructuration. Pour les investisseurs, ce cas illustre l'importance du calendrier, de l'exécution du projet et de la stabilité macroéconomique lors de l'évaluation du risque souverain dans les économies dépendantes des ressources naturelles.