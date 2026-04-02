Cote d'Ivoire: Le bénéfice net de TotalEnergies CI chute de 3% à 9,09 milliards de francs CFA en 2025

TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (TTLC), le détaillant de carburant coté à la BRVM et unité de TotalEnergies, a enregistré un bénéfice net de 9,09 milliards XOF (15,9 millions de dollars) pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, soit une baisse de 3% par rapport aux 9,37 milliards XOF (16,4 millions de dollars) en 2024, selon les comptes approuvés par le conseil d'administration le 18 mars 2026.

Le chiffre d'affaires a baissé de 5% à 588,71 milliards XOF (1,03 milliard de dollars) contre 621,04 milliards XOF (1,09 milliard de dollars) un an plus tôt. La société a attribué cette baisse à l'absence de ventes exceptionnelles à forte marge qui ont augmenté les résultats de 2024 et à la baisse des recettes de dividendes. Le bénéfice d'exploitation a cependant augmenté de 18% à 12,33 milliards XOF (21,6 millions de dollars), grâce à un contrôle plus strict des coûts et à une structure d'approvisionnement plus légère, les coûts d'achat des marchandises ayant baissé de 7%. Le résultat financier a fortement chuté, ce qui a pesé sur le résultat net.

Le bilan s'est légèrement contracté par rapport à l'année précédente, les capitaux propres ayant diminué en raison des dividendes versés au cours de l'année. La trésorerie nette est devenue plus négative, reflétant une évolution du fonds de roulement et des dépenses d'investissement soutenues dans le réseau de stations. Le flux de trésorerie d'exploitation a diminué par rapport au niveau de l'année précédente, bien que la société ait continué à investir dans des actifs fixes à un rythme à peu près conforme à celui des dernières années.

Le conseil d'administration propose un dividende de 10 milliards de XOF (17,6 millions de dollars) sur un bénéfice distribuable de 12,64 milliards de XOF (22,2 millions de dollars), qui inclut un report des années précédentes. Les comptes restent provisoires, dans l'attente de l'approbation de l'assemblée générale annuelle.

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Pour 2026, la société a déclaré qu'elle poursuivra ses investissements dans les nouvelles stations, le GPL et les lubrifiants, trois segments qui génèrent des marges plus élevées que le carburant en vrac et qui sont moins exposés à la réglementation des prix à la pompe.S

Points clés à retenir

TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire opère sur un marché en aval où le contrôle des prix par le gouvernement et les subventions aux carburants définissent l'environnement commercial. En 2024, le gouvernement ivoirien a dépensé 843 milliards de francs CFA (1,48 milliard de dollars) pour subventionner l'essence et le diesel - un chiffre qui plafonne les prix de détail à la pompe et limite directement l'espace de marge disponible pour les distributeurs de carburant, quelle que soit leur performance opérationnelle. Le gouvernement a réduit les prix des carburants en avril 2025, l'essence sans plomb baissant de 20 XOF par litre et le diesel de 700 XOF par litre, des mesures conçues pour alléger les coûts pour les consommateurs mais qui compriment davantage les marges par litre. Dans ce contexte, l'augmentation de 18 % du bénéfice d'exploitation de la société en 2025 - réalisée sur des revenus inférieurs - indique une discipline des coûts plutôt qu'une croissance des volumes ou des prix. La société a désigné l'ouverture de nouvelles stations, le GPL et les lubrifiants comme ses priorités d'investissement pour 2026, ces trois produits offrant des marges plus élevées que les ventes de carburant en vrac et étant moins exposés à la réglementation des prix à la pompe. Le marché ivoirien des produits pétroliers devrait croître de plus de 10 % d'ici 2027, soutenu par l'urbanisation et l'augmentation du nombre de véhicules, ce qui donne au réseau de vente au détail un élan structurel à la demande, même si les marges unitaires restent limitées par la politique.