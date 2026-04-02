Cote d'Ivoire: La BOA Côte d'Ivoire prévoit de distribuer 47,5 millions de dollars de dividendes pour 2025

Bank of Africa Côte d'Ivoire(BRVM : BOAC), filiale du groupe marocain BMCE, a réalisé un bénéfice net de 35,54 milliards XOF (62,4 millions $) au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025, après des dotations aux amortissements de 1,49 milliard XOF (2,6 millions $) et une charge d'impôt de 6,13 milliards XOF (10,8 millions $), selon les résolutions soumises à l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle du 15 avril 2026.

Ce résultat marque la poursuite de la tendance à la croissance observée au semestre, où le bénéfice net a atteint 18,4 milliards XOF (32,3 millions de dollars), contre 17,6 milliards XOF (30,9 millions de dollars) sur la même période en 2024. Ce chiffre annuel place la banque parmi les banques cotées les plus rentables de la BRVM, la contribution de la Côte d'Ivoire à la bourse régionale de l'UEMOA.

Le conseil d'administration propose un dividende brut de 27,02 milliards de francs CFA (47,5 millions de dollars), les actionnaires percevant un dividende net de 594,5 francs CFA par action de 1 000 francs CFA de valeur nominale, après déduction de la retenue à la source de 12 % sur les revenus des valeurs mobilières. Le paiement est prévu par l'intermédiaire de BOA Capital Securities à partir du 6 mai 2026. Une réserve discrétionnaire de 3 milliards de XOF (5,3 millions de dollars) et une réserve statutaire de 5,33 milliards de XOF (9,4 millions de dollars) ont également été constituées à partir du solde distribuable.

En matière de gouvernance, les actionnaires voteront sur le renouvellement du mandat de 3 ans de 3 administrateurs - Lala Moulaye Ezzedine, Amine Bouabid, et BMCE, représentée par Zouhair Kaissi - tous expirant à l'AGA de 2028. La rémunération du conseil d'administration a été fixée à 72,16 millions XOF (126 700 $) par an à partir du 1er janvier 2026.

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L'AGA se prononcera également sur le remplacement de KPMG, démissionnaire pour conflit d'intérêt, par Grant Thornton Côte d'Ivoire en tant que commissaire aux comptes suppléant pour un mandat de 3 ans jusqu'à l'exercice 2028, conformément à la réglementation bancaire de l'UEMOA.

Points clés à retenir

Les résultats 2025 de la BOA Côte d'Ivoire s'inscrivent dans un contexte d'expansion structurelle du crédit sur le premier marché bancaire de la zone UEMOA. Le système bancaire ivoirien détient 33,7 % du total des actifs du bilan de l'UEMOA - la plus grande part de l'union monétaire - avec 28 banques commerciales agréées et plus de 7 millions de comptes bancaires selon les dernières données disponibles, contre 3,3 millions en 2017. La croissance du PIB du pays devrait atteindre en moyenne 7 % sur 2024-2025, grâce aux investissements dans les infrastructures, à la hausse des prix du cacao et à la production du champ pétrolier et gazier offshore de Baleine, dont les réserves sont estimées à 2,5 milliards de barils d'équivalent pétrole. Ce macro-environnement soutient la croissance du portefeuille de prêts et des revenus de commissions pour les prêteurs de détail et commerciaux. Pour BOA CI en particulier, la distribution de dividendes est un signe de confiance dans la durabilité des bénéfices, bien que la démission de KPMG - attribuée à un conflit d'intérêts - soit un développement de la gouvernance que les actionnaires et les régulateurs pourraient examiner, car l'indépendance des auditeurs est une condition formelle de la circulaire 002-2018/CB/C de la BCEAO régissant les établissements de crédit dans la zone UEMOA.