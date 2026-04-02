Burkina Faso: Bank of Africa Burkina Faso confirme le paiement des dividendes le 23 avril

Bank of Africa Burkina Faso(BRVM : BOABF), filiale du groupe marocain BMCE, versera le 23 avril 2026 un dividende net de 397 XOF (0,70 $) par action au titre de l'exercice 2025, a annoncé la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières le 31 mars 2026. L'action sera négociée ex-dividende à partir du 22 avril 2026. Tous les ordres en attente dans le système de négociation à cette date seront annulés.

La distribution est en baisse par rapport aux 490 XOF par action versés au titre de l'exercice 2024, une réduction qui reflète une baisse de 14% du bénéfice net à 19,25 milliards XOF (33,8 millions de dollars) en 2025 contre 22,42 milliards XOF (39,4 millions de dollars) un an plus tôt. Le dividende brut déclaré s'élève à 19,97 milliards XOF (35,1 millions $), le chiffre net étant obtenu après déduction de la retenue à la source de 12,5% sur les revenus des titres. Le paiement sera effectué par l'intermédiaire de BOA Capital Securities.

La baisse du bénéfice est due à un quasi-doublement du coût du risque de la banque à 8,35 milliards XOF (14,7 millions $) contre 4,3 milliards XOF (7,5 millions $), en raison de l'augmentation des provisions pour créances douteuses. Le produit net bancaire est resté globalement stable à 57,8 milliards de XOF (101,5 millions de dollars), et les charges d'exploitation ont baissé, mais la charge de provision a érodé le résultat d'exploitation à 22,18 milliards de XOF (38,9 millions de dollars) contre 25,7 milliards de XOF (45,1 millions de dollars).

La distribution du dividende étant supérieure au résultat net de 2025, la banque a puisé dans les bénéfices non distribués pour faire face à la distribution, les ramenant de 10,1 milliards XOF (17,7 millions $) à 7,1 milliards XOF (12,5 millions $). Cette décision s'inscrit dans une politique de maintien de la rémunération des actionnaires alors même que les résultats sont sous pression.

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La banque a également réorienté son bilan vers la liquidité, réduisant les prêts à la clientèle de près de 20 % tout en quadruplant les actifs interbancaires - une position qui indique la prudence plutôt que la croissance.

Points clés à retenir

Les résultats de BOA Burkina Faso et la réduction des dividendes sont le résultat direct de la détérioration de la situation politique et de la sécurité du pays. Le Burkina Faso est sous régime militaire depuis le coup d'État de 2022, et le gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré n'a pas réussi à contenir une insurrection djihadiste qui perturbe ou contrôle désormais plus de 30 % du territoire national. Les entreprises dans les zones touchées ne peuvent pas fonctionner normalement, les garanties perdent de leur valeur et le remboursement des prêts devient incertain, ce qui se répercute directement sur le coût du risque d'une banque. Le pays s'est également retiré de la CEDEAO en janvier 2025, se coupant ainsi d'un bloc économique et commercial régional qui soutient la stabilité monétaire en Afrique de l'Ouest, et a rejoint la Confédération des États du Sahel aux côtés du Mali et du Niger, un groupement aux ressources financières limitées. Le FMI a signalé que les coûts d'emprunt élevés et la réduction de l'accès aux financements concessionnels constituaient des risques pour le pays. Dans ce contexte, la décision de la BOA Burkina Faso de prêter moins et de provisionner davantage est une réponse mesurée à un environnement opérationnel de plus en plus difficile à prévoir, et la réduction du dividende - aussi modeste soit-elle - indique que l'arbitrage entre le rendement pour les actionnaires et la résilience du bilan est de plus en plus difficile à gérer.