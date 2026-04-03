Congo-Kinshasa: Début de l'atelier de validation de la politique forestière du pays

Le Gouvernement entend améliorer la gouvernance du secteur forestier du pays.

Du 2 au 4 avril, il réunit à Kinshasa près de 500 acteurs étatiques et non étatiques à l'atelier de validation de la politique forestière de la RDC. Avec l'appui de l'Agence française de développement (AFD), du Projet de gestion durable des forêts (PGDF) et de l'Initiative pour la forêt d'Afrique centrale (CAFI), ce forum de trois jours vise à doter la RDC d'une politique forestière durable et appropriée.

Ces assises visent à faire des forêts congolaises un véritable moteur de développement et un levier stratégique face aux enjeux liés au changement climatique, à la conservation de la biodiversité et au développement durable.

Ce travail de trois jours marque également la volonté du pays de contribuer aux efforts mondiaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, dont les forêts sont responsables à hauteur d'environ 20 %, par l'adoption de stratégies durables et cohérentes pour leur gestion.

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Le Directeur de l'Agence française de développement, Hervé Conon, estime qu'une gestion responsable des forêts peut devenir un véritable moteur de croissance durable et un vecteur de résilience pour les communautés.

Pour sa part, la ministre de l'Environnement, encourage les participants à faire preuve d'abnégation et de responsabilité tout au long de ces travaux, lesquels visent, selon elle, à consolider l'appropriation de la politique forestière nationale.

Ce forum combine des sessions plénières et des travaux en groupes thématiques, dans une approche participative et innovante favorisant l'échange, la concertation et la co-construction des orientations retenues.

La RD Congo, avec ses 170 Mo d'hectares de forêts, constituant environ les 2/3 du massif forestier du Bassin du Congo, devient une véritable puissance face aux enjeux environnementaux de changements climatiques, aux défis de la conservation de la diversité biologique et du développement durable.