Somalie: L'armée fédérale prend le contrôle de la capitale de l'État du Sud-Ouest, son président démissionne

En Somalie, cela fait plusieurs semaines que le torchon brûle entre les autorités fédérales et celles de l'État du Sud-Ouest, en raison d'une réforme constitutionnelle très contestée. Derniers épisodes en date de cette crise : l'armée somalienne a pris lundi le contrôle de la ville de Baïdoa après de brefs combats contre les forces loyales au président de l'État du Sud-Ouest, tandis que ce dernier a annoncé sa démission sur son compte Facebook.

Le président de l'État du Sud-Ouest, un des sept États membres de la République fédérale de Somalie, a démissionné ce 30 mars 2026. C'est sur Facebook qu'Abdiaziz Laftagareen a annoncé sa démission. Quelques heures plus tôt, l'armée fédérale somalienne rentrait dans Baidoa, capitale de l'État fédéré, sans résistance.

D'après le journal Africa Intelligence, l'Éthiopie voisine et l'Aussom, la Mission de maintien de la paix des Nations unies, ont joué les médiatrices pour négocier l'exfiltration d'Abdiaziz Laftagreen, alors retranché dans l'aéroport. Sa destination de repli reste toujours inconnue.

Pas de représailles, promet Mogadiscio

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Le ministre somalien de l'Information a, quant à lui, salué le dénouement pacifique de cette crise et promet qu'il n'y aura pas de représailles contre l'État du Sud-Ouest.

Son président avait récemment fait sécession, pour marquer son opposition à une récente réforme constitutionnelle qui modifie le mode de scrutin des élections générales et prolonge d'un an le mandat de l'actuel président de la Somalie, Hassan Cheikh Mohamoud.

« Ce qui s'est passé à Baidoa n'a rien d'héroïque, se désespère Abdiweli Sheikh Ahmed, ancien Premier ministre somalien. Si le gouvernement fédéral déploie des troupes pour résoudre un conflit politique [...], quelle protection reste-t-il aux autres États fédérés contre le même sort ? », interroge-t-il sur X.

La Somalie est profondément divisée entre les États qui la composent : les dirigeants du Jubaland (sud) et du Puntland (nord-est) sont ainsi fortement opposés aux efforts de centralisation du président somalien. Mogadiscio revendique également le contrôle du Somaliland, qui s'est séparé unilatéralement de la Somalie en 1991 après une guerre civile sanglante.