Niger: Abris communautaires au pays - Protéger les enfants et permettre aux femmes de restaurer les terres

communiqué de presse

LES POINTS MARQUANTS

Au Niger, les abris communautaires permettent aux mères de participer aux travaux de restauration des terres en fournissant des espaces ombragés à leurs enfants, les protégeant ainsi de la chaleur extrême et des aléas environnementaux.

La construction de 662 abris dans six régions, protégeant 6 465 enfants permet aux femmes de se concentrer sur leurs revenus et subvenir aux besoins de leur famille.

Cette solution pratique améliore non seulement les moyens de subsistance des ménages, mais favorise également l'autonomisation économique des femmes, transformant un obstacle structurel en un vecteur de résilience et de développement communautaire.

Un choix impossible

Sous le soleil du Niger, où il peut faire jusqu'à 45 °C, un changement discret mais significatif se profile. Il ne s'agit pas seulement de restaurer les terres, mais aussi de permettre aux femmes qui font vivre leurs familles et leurs communautés de travailler en toute sécurité et de gagner un revenu. Un abri simple construit par la communauté a permis d'éliminer un obstacle qui empêchait de nombreuses mères de famille de participer à la restauration des terres : la garde de leurs enfants en période de chaleur extrême.

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En 2023, le Projet de gestion intégrée des paysages (PGIP), un projet de gestion de l'environnement et des ressources naturelles financé par la Banque mondiale grâce à un crédit de l'Association internationale de développement (IDA), a lancé un vaste programme de travail contre rémunération pour aider les communautés rurales à restaurer les terres dégradées et à renforcer leur résilience au changement climatique.

Au fur et à mesure que la mise en oeuvre avançait, l'équipe s'est heurtée à un obstacle humain : les femmes ayant des enfants en bas âge étaient confrontées à un dilemme quotidien. Les services formels de garde d'enfants étant rares, de nombreuses mères amenaient des nourrissons et des bambins - certains n'ayant pas plus d'un an - sur les chantiers, les exposant au soleil intense, à la poussière et aux vents violents. Les risques allaient de la déshydratation aux morsures d'insectes et de serpents. Les mères s'inquiétaient pour leur sécurité et leur santé, et leur participation -- et leurs revenus -- en ont souffert.

La solution : les abris construits par la communauté (« hangars »)

L'équipe a écouté les femmes et travaillé avec les dirigeants locaux pour tester une solution pratique et culturellement enracinée : construire des abris ombragés près des chantiers et demander à des « grands-mères de village » de confiance de surveiller les enfants. Ces hangars utilisent des matériaux locaux (poteaux en bois, paille et planches) et créent des espaces frais et protégés où les enfants peuvent se reposer et jouer pendant que leurs mères travaillent à proximité. La sélection par la communauté d'aidantes plus expérimentés a établi confiance et responsabilité, tout en conservant la simplicité du modèle abordable et facile à poursuivre.

L'impact

Des résultats immédiats et transformateurs sont rapidement arrivés. À ce jour, 662 abris ont été construits dans six régions, offrant des espaces sûrs à 6 465 enfants. En supprimant un obstacle fondamental -- la garde d'enfants en toute sécurité face à la chaleur extrême -- le projet a permis aux femmes de participer à des activités de travail contre rémunération et contribué à stabiliser les revenus des ménages. Les communautés font état d'une plus grande tranquillité d'esprit pour les mères et d'une meilleure concentration sur leur travail lorsque les enfants sont en sécurité et à proximité.

Les abris construits par les communautés jouent un rôle central dans la promotion de l'emploi au Niger en levant un obstacle majeur à la participation des femmes aux travaux de restauration des terres. En offrant des espaces sécurisés pour la garde des enfants, ces abris permettent aux mères de participer à des programmes de travail contre rémunération, augmentant ainsi la main-d'oeuvre et soutenant directement les revenus des ménages. Cet accès élargit non seulement les possibilités d'emploi pour les femmes, mais renforce également leur capacité à contribuer économiquement à leurs familles et à leurs communautés.

L'initiative favorise le développement des compétences et la cohésion communautaire. En se libérant des contraintes liées à la garde des enfants pendant les heures de travail, les femmes peuvent s'engager plus pleinement dans les activités de restauration, acquérant ainsi de l'expérience pratique et de la confiance. Cela renforce leur position sur le marché du travail et favorise une plus large inclusion, rendant l 'accès à l'emploi plus équitable et durable pour les communautés rurales.

Gouvernance et viabilité

Pour pérenniser le modèle, les structures villageoises existantes - comités de gestion des sites (COGES) et comités de règlement des plaintes (CGP) - s'occupent de la logistique, de l'entretien et de toutes les préoccupations. Cette gouvernance souple renforce l'appropriation par la communauté et maintient les abris pratiques et adaptés.

Prochaines étapes : s'adapter et s'améliorer

Le projet met au point des abris mobiles, des unités légères et amovibles qui peuvent se déplacer avec les chantiers lorsque les activités changent de saison. Celles-ci resteront rentables et conformes aux normes environnementales et sociales, en accordant une attention particulière à la santé et à la sécurité des enfants. Les abris existants seront améliorés avec des tapis, des jouets simples, des livres d'images et des bacs à eau, rendant les espaces plus confortables et stimulants. Les « grands-mères de villages » recevront une formation de base en protection de l'enfance, hygiène et soins afin d'améliorer la qualité des soins sans compliquer le modèle.

Dans la chaleur du Niger, la garde des enfants est devenue le facteur décisif de la participation des femmes. Une solution peu coûteuse et pilotée par les communautés a transformé un risque en un résultat : protéger les enfants, augmenter les revenus des femmes et améliorer l'efficacité de la restauration des terres.

Au-delà d'un projet, le modèle du hangar offre un plan pratique pour les travaux publics et les opérations de résilience climatique. Il montre comment l'intégration de mesures sociales simples - des aidants de confiance aux canaux de règlement des plaintes - peut améliorer les résultats et élargir le nombre de bénéficiaires, en particulier dans les contextes de chaleur extrême et de services limités.

Cette approche est abordable, reproductible et respectueuse des droits. Plus important encore, elle aide les femmes à travailler en toute sécurité et à gagner leur vie, tandis que les enfants restent protégés, une voie inclusive vers la résilience climatique qui peut être élargie.

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Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Projet de Gestion Intégrée des Paysages (PGIP) mis en oeuvre par le Gouvernement du Niger avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale, de PROGREEN et de PROBLUE.

Cet article a été préparé par Yves Koudjou, spécialiste senior du développement social à la Banque mondiale, Zaliatou Adamou, consultante en développement social à la Banque mondiale, Mohammed Sokona, spécialiste de l'environnement à la Banque mondiale, Margret Chu, consultante spécialiste en gestion des ressources naturelles à la Banque mondiale, et Assabaha Fatima, spécialiste en sauvegarde sociale, pour l'Unité de coordination du Projet de gestion intégrée des paysages au Niger.