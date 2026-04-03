Tunisie: Mohamed Ghannouchi devant la justice

La Presse
L'ancien chef du gouvernement Mohamed Ghannouchi a été renvoyé devant la justice dans le cadre d'une affaire liée à des soupçons de corruption financière.
2 Avril 2026
La Presse (Tunis)

L'ancien chef du gouvernement Mohamed Ghannouchi a été renvoyé devant la justice dans le cadre d'une affaire liée à des soupçons de corruption financière.

La chambre d'accusation spécialisée dans les affaires de corruption financière auprès de la Cour d'appel de Tunis a décidé de le traduire devant la chambre criminelle compétente en matière de corruption financière au tribunal de première instance de Tunis.

Selon la même décision, Mohamed Ghannouchi comparaîtra en état de liberté, tout comme l'ancien directeur général du ministère de la Jeunesse et des Sports, également concerné par cette affaire.

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