Congo-Kinshasa: Est du pays - Une nouvelle attaque des rebelles ADF fait au moins 43 morts dans l'Ituri

Nouvelle attaque attribuée aux islamistes des ADF dans la province de l'Ituri, dans le nord-est de la RDC. Cette fois, c'est un village du territoire de Mambasa, à quelque 148 km du chef-lieu et sur la route nationale qui va vers Kisangani, qui a subi l'assaut des djihadistes dans la nuit de mercredi à jeudi, où ils se sont livrés à un vrai massacre. Au moins 43 personnes ont été tuées par des rebelles ADF liés à l'État islamique dans une localité du nord-est de la République démocratique du Congo (RDC), a affirmé l'armée congolaise dans un communiqué publié jeudi 2 avril 2026.

L'administration du territoire et la société civile du territoire de Mambasa s'accordent sur les débuts de l'attaque. Les ADF se sont lancés à l'assaut de Bafwakao vers 20h locales. Ils ont incendié 60% des maisons du village. Des véhicules et des motos ont massacré une partie des villageois.

L'administrateur du territoire a donné un bilan provisoire d'une dizaine de corps déjà découverts jeudi en milieu d'après-midi, alors que la société civile parlait de 32 personnes tuées à coups de machettes ou par balles qui jonchaient la route principale où ont été retrouvées dans les maisons calcinées. Dans la soirée, l'armée a évoqué un bilan de 43 morts.

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Autre point de divergence entre les deux sources : le rôle de l'armée. « Les FARDC et la force armée de la République démocratique du Congo ont riposté la nuit même, affirme Jean-Baptiste Matadi, l'administrateur du territoire de Mambasa. Et le commandant d'ailleurs, il s'est basé là-bas. Il y a passé la nuit. »

Mais c'est un autre son de cloche qui provient de la société civile nouvelle de Mambasa : « L'armée n'a pas repoussé, assure son président, Jospin Paluku. L'attaque de l'armée est arrivée en retard. Lorsque la défense avait déjà tout fini, il n'y avait pas d'échanges de tirs entre notre armée et les deux parties. Très calmement, sans aucune inquiétude. Et l'armée est venue ce matin ici. »

C'est la première fois que Bafwakao est attaqué par les djihadistes dans la société civile de Mambasa, qui ne cache pas son inquiétude devant la multiplication, depuis début mars, des incursions des ADF dans la chefferie des Bandaka, dont dépend le village martyr.