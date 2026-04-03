Burkina Faso: Fête de la résurrection - L'austérité est passée par là

Quelques jours après que les fidèles musulmans ont fêté le Ramadan, c'est au tour des fidèles chrétiens de célébrer la fête de Pâques qui symbolise la résurrection du Christ.

C'est le couronnement de quarante jours d'intenses prières et de pénitence. On ne peut donc que souhaiter que les voeux des uns et des autres soient exaucés. Surtout que, cette année, comme les précédentes, Pâques intervient dans un contexte de crise sécuritaire qui a contraint certains compatriotes à migrer vers des localités plus sûres en termes de sécurité. Naturellement, ils sont donc nombreux, les fidèles chrétiens qui célèbreront Pâques, loin de leurs localités d'origine.

Car il faut le dire, si certains déplacés, du fait de l'amélioration de la situation sécuritaire, ont pu rejoindre leurs villages qu'ils avaient abandonnés, tel n'est pas encore le cas pour d'autres qui sont toujours dans l'expectative.

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Pour ces derniers, l'heure n'est pas à la fête. Ils ne demandent qu'à vivre dignement. Et pour cela, ils comptent sur le soutien des autorités et celui des bonnes volontés pour pouvoir tenir le coup. La fête, c'est donc pour les autres. Du reste, le contexte économique est si difficile que les Burkinabè, depuis quelques années, n'ont plus l'esprit à la fête. Ils luttent pour leur survie, si fait que d'une fête à l'autre, la discrétion et la pondération s'imposent à tous.

Le nerf de la guerre faisant défaut, les uns et les autres font le strict minimum, convaincus qu'il y a une autre vie après la fête. Si autrefois, les veilles de fêtes se caractérisaient par la ferveur, il en va autrement aujourd'hui où l'on ne remarque aucune ambiance particulière. Preuve, s'il en est, que l'austérité est passée par là. Même moi fou, je puis vous dire que je subis les contrecoups de la crise économique.

J'espère que les prochaines fêtes de Pâques ou de Ramadan seront meilleures aux précédentes

En effet, autrefois, lorsque j'allais de famille en famille pour demander à manger, on remplissait ma sébile de viande, surtout s'il s'agissait de jours de fêtes. Mais depuis quelque temps, je constate que les temps ont changé, si bien qu'il est souvent difficile d'avoir même un seul morceau de viande. Je comprends donc pourquoi je rencontre, de plus en plus, de gens qui parlent seuls en circulation. J'imagine qu'ils font des calculs qui ne tombent pas.

Ce n'est vraiment pas facile. Cela dit, j'espère que les prochaines fêtes de Pâques ou de Ramadan seront meilleures aux précédentes. En effet, si la situation sécuritaire s'améliore davantage, le climat des affaires s'en portera mieux et cela, au grand bonheur de tous. Soit dit en passant, je saisis l'occasion pour rendre un hommage appuyé aux forces combattantes qui, au péril de leur vie, se battent pour que la patrie tienne débout. La Nation tout entière leur doit une fière chandelle.

Sans doute chantera-t-on bientôt en choeur, l'hymne de la victoire. Pour cela, et je sais que je ne fais qu'enfoncer une porte déjà ouverte, je demande aux fidèles chrétiens de prier pour ces forces. Tout comme les musulmans qui ont l'habitude de le faire, je ne doute pas qu'ils le feront, cette année aussi. Bonne fête de Pâques à tous et à toutes !