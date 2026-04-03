Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 3 Avril 2026

revue de presse

Le Sénégal renforce sa dynamique d'industrialisation à travers le Forum de l'investissement industriel de Dakar (DIIF 2026)

Le Sénégal a accueilli, ce jeudi 2 avril 2026 à Dakar, le Forum de l'investissement industriel de Dakar (DIIF 2026), une rencontre stratégique dédiée à la promotion de l'investissement industriel.

L'événement est organisé par le programme Manufacturing Africa, en partenariat avec le ministère de l'Industrie et du Commerce.

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Réunissant des acteurs publics et privés, des investisseurs internationaux ainsi que des partenaires techniques et financiers, ce forum vise à renforcer l'attractivité du Sénégal et à stimuler les investissements dans le secteur manufacturier, au niveau national comme régional. (Source allAfrica)

Ouganda - Quatre enfants poignardés à mort et dix autres blessés dans une école maternelle de Kampala

Lorsqu'il est entré dans l'établissement scolaire, dans le quartier de Ggaba, à Kampala, le suspect s'est présenté comme un père de famille venu inscrire son fils à la maternelle. Selon un communiqué de la police, il s'était déjà rendu sur les lieux pour des renseignements quelques jours auparavant. L'administration lui avait demandé de revenir jeudi.

Une fois sur place, mercredi matin, l'homme a payé les frais de scolarité, puis fait mine de sortir de l'établissement. C'est alors qu'il a traversé la cour de récréation, sorti sa machette, et s'est mis à attaquer les enfants qui jouaient à la balançoire. Trois petits garçons et une fillette d'environ deux ans et demi sont morts sous les coups. Dix autres sont blessés. (Source RFI)

Rwanda - 214 ex-membres de groupes armés réintégrés dans la société

Après plusieurs mois passés au centre de démobilisation de Mutobo, 214 personnes affiliées à des groupes armés, dont les FDLR selon les autorités rwandaises, ont été réinsérées cette semaine.

Au Rwanda, 214 personnes liées à des groupes rebelles opérant dans l'est de la RDC, parmi lesquelles figureraient des membres des FDLR selon les autorités, ont achevé cette semaine leur processus de réinsertion dans la société civile. Le groupe comprend à la fois d'anciens combattants et des civils associés à ces mouvements armés. (Source Africanews)

Tunisie - Mohamed Ghannouchi devant la justice dans une affaire de corruption financière

La chambre d'accusation spécialisée dans les affaires de corruption financière près la Cour d'appel de Tunis a décidé de renvoyer l'ancien chef du gouvernement Mohamed Ghannouchi devant la chambre criminelle compétente en matière de corruption financière du tribunal de première instance de Tunis, apprend Business News ce jeudi 2 avril de sources bien informées.

Selon les éléments disponibles, l'ancien responsable comparaîtra en état de liberté aux côtés de l'ancien directeur général au ministère de la Jeunesse et des Sports, également poursuivi dans cette affaire. (Source Business News.com.tn)

Le Ghana transforme sa carte d'identité en moyen de paiement internationale

L'Autorité nationale d'identification du Ghana (NIA), un organisme statutaire chargé d'établir un système national d'identification, a intégré, le mercredi 1er avril 2026, un «wallet numérique» à la Ghana Card, la carte d'identité utilisée pour des services tels que l'enregistrement de cartes SIM et les demandes de passeport. Selon des médias, cette nouvelle fonctionnalité de paiement permettrait désormais aux détenteurs de l'utiliser dans les guichets automatiques bancaires (GAB), d'effectuer des paiements en magasin et en ligne, d'effectuer des paiements internationaux avec plus de 200 pays et d'accéder à d'autres services tels que l'assurance et l'assistance d'urgence. (Source Wakatsera)

Umoa - Le Bénin lève 22 milliards de FCFA sur le marché régional

L'État du Bénin a procédé ce jeudi 2 avril 2026 à une adjudication de bons du Trésor sur le marché régional de l'Uemoa, levant au total 22 milliards de FCFA sur un objectif initial de 20 milliards, selon le compte-rendu publié par Umoa-Titres.

L'opération de levée de fonds par le Bénin portait sur deux souches : des bons à 91 jours dont l'échéance est fixée au 2 juillet 2026 et des bons à 182 jours, dont l'échéance est le 1er octobre 2026, avec une date de valeur commune au 3 avril 2026. La valeur nominale unitaire de chaque titre est fixée à 1 million FCFA. (Surce APANews)

RDC - Le ministre de la Santé annonce la fin de l'alerte nationale contre l'épidémie de mpox

La situation sanitaire liée au mpox avait été qualifiée d'épidémie le 16 décembre 2022. Depuis cette date, les services de santé ont recensé plus de 120 000 cas suspects et enregistré 2 254 décès.

Le ministre de la Santé, Samuel Kamba, a officialisé la fin du statut d'urgence nationale ce jeudi, tout en soulignant que la victoire porte sur la propagation massive de la maladie et non sur l'éradication totale du virus.

En effet, le mpox circule toujours sur le territoire congolais, mais son intensité est désormais nettement inférieure à celle observée lors des pics de la crise sanitaire. (Source Beninwebtv)

Afrique - Septième édition du Festival films femmes Afrique, à partir du 10 avril

La septième édition du Festival films femmes Afrique (FFFA), se tient du 10 au 28 avril 2026, à Dakar et dans plusieurs régions du Sénégal, sur le thème "Les femmes en première ligne, engagement, égalité des genres", a-t-on appris jeudi des organisateurs

"Notre festival prépare sa septième édition qui se déroulera du 10 au 18 avril à Dakar et du 20 au 28 courant dans 12 autres villes du Sénégal", a annoncé Martine Ndiaye, lors d'une conférence de presse.

Selon la directrice de festival, 82 films - des fictions, documentaires, ainsi que des films d'animation - seront projetés au cours de cette édition. (Source Agence de Presse Sénégalaise)

Madagascar - 13 inculpations pour complot et tentative d'assassinat contre Randrianirina

La justice malgache a franchi une nouvelle étape dans le démantèlement d'un réseau accusé de préparer un coup d'État et l'assassinat du président de la Refondation.

Treize personnes, parmi lesquelles figure un colonel en activité, ont été inculpées ce jeudi à Antananarivo.

Les chefs d'accusation retenus sont lourds : tentative d'assassinat contre le président de la Refondation de la République, association de malfaiteurs, détention illégale d'armes et complicité. (Source Linfodrome)

Cameroun - Vers la création du poste de vice-président

Au Cameroun, les deux chambres du Parlement se penchent actuellement sur une réforme constitutionnelle majeure. Le projet de loi N° 2094, daté d'avril 2026, prévoit la création d'un poste de vice-président de la République.

Officiellement, il s'agit de renforcer l'efficacité de l'État, mais derrière cette adaptation se cachent de grands enjeux politiques. (Source DW)