Afrique: Éliminatoires de la CAN U17 - La sélection tunisienne affronte l'Algérie aujourd'hui

L'équipe nationale tunisienne des moins de 17 ans dispute aujourd'hui son quatrième et dernier match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Aiglons de Carthage affronteront leur homologue algérien à partir de 15h00 au stade de l'Union Militaire.

Après avoir subi deux revers lors des premières journées face au Maroc et à l'Égypte, la sélection a su réagir lors de la troisième journée avec une victoire précieuse contre la Libye, relançant ainsi ses chances dans la course à la qualification.

Les protégés de la Tunisie abordent ce choc avec un seul mot d'ordre : la victoire. Il s'agit en effet de leur ultime chance pour décrocher un ticket pour la phase finale de la CAN 2027.