Afrique: Éliminatoires de la CAN U17 - La sélection tunisienne affronte l'Algérie aujourd'hui

2 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'équipe nationale tunisienne des moins de 17 ans dispute aujourd'hui son quatrième et dernier match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Aiglons de Carthage affronteront leur homologue algérien à partir de 15h00 au stade de l'Union Militaire.

Après avoir subi deux revers lors des premières journées face au Maroc et à l'Égypte, la sélection a su réagir lors de la troisième journée avec une victoire précieuse contre la Libye, relançant ainsi ses chances dans la course à la qualification.

Les protégés de la Tunisie abordent ce choc avec un seul mot d'ordre : la victoire. Il s'agit en effet de leur ultime chance pour décrocher un ticket pour la phase finale de la CAN 2027.

 

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.