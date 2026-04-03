Afrique: Le Président du CST reçoit un message écrit du président du Zimbabwe

Le président du Conseil souverain de transition, le lieutenant général Abdel Fattah Al-Burhan, a reçu aujourd'hui un message écrit du président de la République du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, portant sur le renforcement et la promotion des relations bilatérales entre les deux pays, au service des intérêts communs de leurs peuples.

Le message a été remis lors d'une rencontre tenue au bureau du président avec l'ambassadeur du Zimbabwe au Soudan, Emmanuel Gumbo.

Dans une déclaration à la presse, l'ambassadeur zimbabwéen s'est félicité du retour du gouvernement à exercer ses fonctions dans la capitale Khartoum, qu'il a qualifiée de centre du pouvoir. Il a salué les efforts déployés par les forces armées et les autres forces régulières, qui ont rendu ce retour possible.

Il a précisé que les discussions avec le président du Conseil souverain ont porté sur les relations bilatérales entre le Soudan et le Zimbabwe, ainsi que sur les moyens de les renforcer et de les développer, soulignant les liens historiques solides entre les deux pays.

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L'ambassadeur a également indiqué que le message du président Mnangagwa réaffirme la solidarité du Zimbabwe, gouvernement et peuple, avec le Soudan en cette phase délicate.

Par ailleurs, il a révélé que les deux pays œuvrent à la levée des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques.

Il a enfin souligné que le Soudan et le Zimbabwe disposent d'importants atouts pour promouvoir des échanges mutuellement bénéfiques, notamment dans le domaine économique. Il a précisé que le Zimbabwe dispose d'une production abondante de thé et de café pouvant être exportée vers le Soudan, tandis que ce dernier possède également des ressources économiques dont le Zimbabwe pourrait tirer profit.