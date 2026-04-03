Soudan: Yassir Al-Atta nommé Chef d'État-Major des FAS

2 Avril 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Président du Conseil souverain et Commandant en chef des Forces armées soudanaises, le lieutenant Général Abdel Fattah Al-Burhan, a émis une série de décisions portant formation d'un nouveau commandement de l'État-Major des Forces armées.

Selon ces décisions, le Général Yassir Abdelrahman Hassan Al-Atta a été nommé Chef d'État-Major, tandis que le Général Abdel Khair Abdallah Nasser Derjam a été désigné Vice-Chef d'État-Major chargé de l'Administration.

Le Général Mohamed Ali Ahmed Sabir a été nommé Chef du renseignement militaire, et le Général Moatasim Abbas Al-Tom Ahmed Vice-Chef d'État-Major chargé des opérations.

Le Général Haidar Ali Al-Teraifi Ali a été nommé Vice-Chef d'État-Major chargé de l'entraînement, tandis que le Général Khalafallah Abdallah Idriss Abdelrahman a été désigné Vice-Chef d'État-Major chargé de la logistique.

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Par ailleurs, plusieurs officiers ont été promus au grade de Général, notamment Mohieddine Abakar Mohamed Saleh, Ahmed Saleh Ahmed Aboud, Rabie Fadlallah Mustafa Al-Siddiq, Adel Al-Obeid Abdelrahim Abdelrahman, ainsi que Amir Fadlallah Mohamed Ali.

Le Général Magdi Ibrahim Osman Khalil et le Général Khaled Abidine Mohamed Ahmed Al-Shami ont été promus au grade de Général d'armée avant d'être admis à la retraite, tout comme le Général Omar Sir Al-Khatim Hassan Nasr, promu au grade de Général.

En outre, le Général Dr. Al-Mahdi Abdelrahman Mohamed Omar et le Général Nasr Eddine Abdelgayoum Ahmed Ali ont également été mis à la retraite.

Les décisions entrent en vigueur à compter du 2 avril 2026.

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