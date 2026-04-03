Congo-Brazzaville: Nouveau quinquennat - L'Assemblée nationale réaffirme sa disponibilité à accompagner Denis Sassou N'Guesso

La chambre basse du Parlement, dans une déclaration rendue publique le 2 avril à Brazzaville par la voix de son deuxième secrétaire, Alain Pascal Leyinda, a assuré le président de la République réélu, Denis Sassou N'Guesso, de sa pleine disponibilité à accompagner, « dans un cadre républicain, constructif, toute initiative visant à améliorer les conditions de vie de la population et à promouvoir un avenir de prospérité partagée ».

L'Assemblée nationale, en effet, a adressé ses « très vives et sincères félicitations » à Denis Sassou N'Guesso, pour sa réélection à la magistrature suprême du pays, au terme de l'élection présidentielle des 12 et 15 mars derniers. Les députés ont salué, par ailleurs, le climat de paix, de sérénité et d'adhésion populaire observé tout au long du processus électoral.

« Telle est la preuve tangible du renforcement progressif de notre culture démocratique. Ce renouvellement de la confiance populaire s'inscrit dans la continuité des institutions républicaines et traduit l'attachement du peuple congolais à la stabilité, à la paix et à la poursuite de l'oeuvre de construction nationale sous le leadership éclairé de Denis Sassou N'Guesso », a soutenu Alain Pascal Leyinda.

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Il a rendu un hommage appuyé au peuple congolais, dont la « maturité politique, le civisme et le sens de responsabilité ont été, une fois encore, des plus exemplaires par sa mobilisation pacifique et sa foi dans la constitution et la continuité des institutions de la République ».

L'Assemblée nationale se félicite ensuite de la vitalité et de la consolidation de la démocratie congolaise. Ce qui se manifeste à travers l'organisation régulière des échéances électorales « crédibles et transparentes », fondement essentiel de l'État de droit et de la légitimité des institutions. Elle a également souligné le rôle majeur joué par les représentants du peuple, qui ont contribué avec engagement et responsabilité à l'encadrement du processus démocratique, à la sensibilisation de leurs mandants et au maintien de la cohésion sociale.

Tout ceci dans le cadre de l'exercice de leur mandat.

« Ce rôle, l'Assemblée nationale le poursuivra avec détermination, dans le respect de ses missions constitutionnelles. Les députés de la République se réjouissent de ce que les Congolais du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, de la forêt à la savane, qui ont tant souhaité que Denis Sassou N'Guesso fasse preuve de candidature, ont tenu parole en plébiscitant l'enfant d'Edou qui est le seul à même à conduire le Congo au développement inclusif », a poursuivi le deuxième secrétaire de la chambre basse.

La chambre basse a souligné, enfin, la nécessité d'accélérer la marche, comme le recommande le président élu. « Consciente des défis qui s'imposent à la Nation, l'Assemblée nationale réaffirme son engagement résolu à oeuvrer, aux côtés des autres institutions de la République, pour la consolidation durable de la paix, le renforcement de l'unité nationale et l'accélération du développement économique et social du Congo », a conclu Alain Pascal Leyinda.