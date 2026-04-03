Congo-Brazzaville: Aux Léopards de Léo

2 Avril 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)

C'est fait. Cette fois-ci est la bonne. Au terme d'un long parcours, les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) ont arraché leur qualification à la Coupe du monde de football.

Co-organisée du 11 juin au 26 juillet par le Canada, les États-Unis et le Mexique, la compétition reçoit pour la première fois soixante nations dont dix du continent africain : Afrique du Sud, Egypte, Algérie, Côte d'Ivoire, Cap-Vert, RDC, Maroc, Sénégal, Tunisie, Ghana.

La toute première fois que les Léopards (de l'ex-Zaïre à l'époque) avaient enfilé le maillot à ce niveau des « hostilités », en 1974, en Allemagne de l'Ouest, le résultat fut catastrophique. On se souvient encore du 9-0 face à la Yougoslavie, mais c'était il y a longtemps.

Aujourd'hui, l'expérience est tout autre. Les hommes de Sébastien Desabre ont prouvé qu'ils peuvent aller loin. À la veille du match de barrage gagné contre la Jamaïque, la plus haute autorité du pays, le président Félix Tshisekedi, vêtu en « Léopard », avait apporté son plein soutien aux " gosses" les exhortant avec leur coach à s'engager à fond dans la discipline et la solidarité. Le résultat du 31 mars soir, ils peuvent tous se le partager.

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Brazzaville, toute proche, a suivi le tout au jour le jour ou presque, félicité ses voisins et suivra l'événement en appuyant les dix qualifiés du continent.

Aux Léopards de Kin ou Kinshasa (Léo ou Léopoldville conservant la symbolique historique comme étant l'ancien nom de la capitale de RDC), nous adressons un message d'accompagnement : « Lors de votre voyage vers les Amériques, apportez avec vous un peu d'eau du fleuve Congo, elle renforcera votre rage légitime de prendre des points et gagner des places. Surtout en prenant garde que nul ne vous la vole, cette onde précieuse ! »

AUTHOR: Gankama N'Siah

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Édition Quotidienne (DB)

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