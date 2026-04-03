Afrique: Haoliang Sho - Le retour des Nations Unies à Khartoum renforce le soutien au Soudan

Le Sous-Secrétaire Général des Nations Unies et Directeur Adjoint du Programme des Nations Unies pour le Développement, Haoliang Sho, a affirmé que le retour des agences de l'ONU à leurs bureaux à Khartoum constitue une étape importante pour soutenir le Soudan à cette phase, soulignant l'engagement du Programme à accompagner les efforts humanitaires et de développement ainsi qu'au renforcement des capacités des institutions et des communautés.

Dans son discours lors de la cérémonie d'inauguration de la Maison des Nations Unies et de la réouverture du siège du PNUD dans la capitale, Sho a indiqué que la mission du Programme ne se limite pas au soutien des opérations humanitaires en cours, mais s'étend également au renforcement de la résilience des institutions de l'État, des communautés et des individus afin de leur permettre de faire face aux défis actuels et de se préparer à la phase de rétablissement et de reconstruction.

Il a expliqué que la présence renouvelée de la direction des Nations Unies à Khartoum vise à rapprocher les partenaires du Gouvernement et des communautés locales, contribuant ainsi à renforcer les partenariats et à coordonner les efforts pour soutenir la stabilité et le développement.

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Sho a souligné que l'avenir du Soudan dépend de la force de ses institutions et de ses communautés, réaffirmant l'engagement des Nations Unies à continuer de travailler avec leurs partenaires pour soutenir le retour des citoyens à une vie normale et promouvoir les opportunités de rétablissement dans le pays.

En conclusion, il a exprimé sa gratitude pour l'opportunité de participer à cet événement, espérant que les efforts conjoints au cours des mois et des années à venir permettront de réaliser des progrès tangibles au bénéfice du peuple Soudanais.