Afrique: CAN en fauteuil roulant - Le pays remporte la médaille de bronze

2 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Sénégal a remporté le match pour la troisième place de la Coupe d'Afrique des nations de basketball en fauteuil roulant en battant l'Algérie sur le score de 51 à 48, mercredi à Luanda.

Les Lions s'étaient auparavant inclinés en demi-finale face au Maroc (47-55).

Lors de la phase de groupes, le Sénégal avait terminé deuxième de sa poule, derrière cette même équipe d'Algérie. Il avait devancé le Kenya, l'Angola, pays hôte, ainsi que la République démocratique du Congo.

Avant le début de la compétition, prévue du 27 mars au 2 avril, le sélectionneur Pascal Montet et le capitaine Youssou Diouf avaient affirmé que l'équipe était dans de bonnes conditions de préparation, affichant l'ambition de remporter le titre continental.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Après l'élimination en demi-finale, le sélectionneur avait appelé à une remobilisation afin d'aller chercher une médaille lors du match de classement.

Faute de sacre, les Lions se contentent finalement de la troisième place, synonyme de médaille de bronze.

La finale du tournoi opposera le Maroc à l'Afrique du Sud.

Le vainqueur de cette CAN se qualifiera pour les Championnats du monde de basketball

L'équipe finaliste obtient un billet pour participer à un tournoi de repêchage mondial.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.