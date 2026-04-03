Afrique: CAN en fauteuil roulant - Le pays remporte la médaille de bronze

Dakar — Le Sénégal a remporté le match pour la troisième place de la Coupe d'Afrique des nations de basketball en fauteuil roulant en battant l'Algérie sur le score de 51 à 48, mercredi à Luanda.

Les Lions s'étaient auparavant inclinés en demi-finale face au Maroc (47-55).

Lors de la phase de groupes, le Sénégal avait terminé deuxième de sa poule, derrière cette même équipe d'Algérie. Il avait devancé le Kenya, l'Angola, pays hôte, ainsi que la République démocratique du Congo.

Avant le début de la compétition, prévue du 27 mars au 2 avril, le sélectionneur Pascal Montet et le capitaine Youssou Diouf avaient affirmé que l'équipe était dans de bonnes conditions de préparation, affichant l'ambition de remporter le titre continental.

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Après l'élimination en demi-finale, le sélectionneur avait appelé à une remobilisation afin d'aller chercher une médaille lors du match de classement.

Faute de sacre, les Lions se contentent finalement de la troisième place, synonyme de médaille de bronze.

La finale du tournoi opposera le Maroc à l'Afrique du Sud.

Le vainqueur de cette CAN se qualifiera pour les Championnats du monde de basketball

L'équipe finaliste obtient un billet pour participer à un tournoi de repêchage mondial.