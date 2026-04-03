Ethiopie: L'initiative de l' « Empreinte verte » est un exemple de résilience climatique, selon le Secrétaire général du Bassin du Zambèze.

Addis-Abeba — L'initiative « Empreinte verte » lancée par Éthiopie s'impose comme une référence en matière de lutte contre les effets du changement climatique et de protection de l'environnement, a affirmé Felix Ngamlagosi, Secrétaire général de la Commission du bassin du Zambèze.

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, il a souligné que les dérèglements climatiques touchent l'ensemble de la planète, mais que l'Afrique en subit les conséquences de manière particulièrement aiguë.

Selon lui, le continent est désormais confronté à une intensification simultanée des phénomènes extrêmes, notamment les sécheresses et les inondations, qu'il qualifie de catastrophes climatiques.

« Le changement climatique affecte le monde entier, mais l'Afrique est plus durement impactée.

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Nos rivières retiennent moins l'eau qu'auparavant et nous faisons face à des sécheresses et des inondations en même temps », a-t-il expliqué, mettant en lumière la vulnérabilité accrue des systèmes hydriques africains.

Dans ce contexte, Ngamlagosi a salué les efforts entrepris par l'Éthiopie, notamment à travers des campagnes massives de reboisement et des actions de préservation des berges fluviales dans le cadre de l'initiative « Héritage vert ».

Ces mesures, a-t-il indiqué, jouent un rôle clé dans l'amélioration de la rétention des eaux de pluie et dans la restauration du débit des cours d'eau.

Il a également insisté sur le caractère exemplaire de cette initiative, estimant qu'elle offre des enseignements précieux pour les autres pays confrontés aux mêmes défis environnementaux.

« Cette initiative contribue à protéger les berges et à améliorer la capacité de rétention de l'eau, tout en favorisant la régénération des rivières », a-t-il précisé.

Le responsable régional a ainsi encouragé les États africains à s'inspirer de l'expérience éthiopienne, soulignant que les actions menées démontrent l'importance d'une volonté politique forte et d'une mobilisation à grande échelle.

Au fil des années, l'Éthiopie a réussi à planter des milliards d'arbres, illustrant son engagement en faveur de la restauration écologique et de la lutte contre le changement climatique.

Cette initiative, soutenue au plus haut niveau de l'État, apparaît aujourd'hui comme un modèle de résilience et de développement durable à l'échelle du continent.