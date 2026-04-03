Afrique: Les TPMI formées pour accéder aux marchés régionaux

Le ministère de l'Industrie et de la Promotion de l'investissement a lancé un programme de renforcement des capacités destiné aux Très petites et moyennes industries (TPMI), avec une priorité accordée aux secteurs de l'agro-alimentaire et de l'artisanat, deux filières à fort potentiel d'exportation dans l'espace ouest-africain.

Au coeur de la formation : trois mécanismes essentiels que toute entreprise souhaitant exporter dans la sous-région doit maîtriser, l'agrément Cédéao et UEMOA, le Schéma de libéralisation des échanges (SLE) et la Taxe préférentielle communautaire (TPC). Des dispositifs qui, une fois maîtrisés, permettent aux produits togolais de circuler librement et à moindre coût dans les marchés communautaires.

L'initiative est soutenue par la GIZ et l'Union européenne dans le cadre du projet ProComp un programme dédié à la compétitivité des entreprises togolaises sur les marchés régionaux et internationaux.