Togo: La Chine remet 5 000 tonnes de riz

3 Avril 2026
Togonews (Lomé)

La Chine a remis jeudi 2 525 tonnes de riz dans le cadre d'un programme d'assistance alimentaire d'urgence.

Ce second lot après une première livraison au premier semestre 2025 - porte le total à 5 000 tonnes offertes au Togo, concrétisant les engagements pris lors du Sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine de septembre 2024.

«Ce geste incarne l'amitié sincère du peuple chinois et traduit concrètement le concept de communauté de destin pour l'humanité», a déclaré Wang Min, l'ambassadrice de Chine à Lomé.

L'appui chinois au secteur agricole togolais ne se limite pas aux dons alimentaires. Il s'étend au renforcement des capacités : deux années consécutives de formations aux technologies agricoles tropicales, le forage de 300 puits dans la région des Plateaux pour sécuriser l'accès à l'eau, et des transferts de technologies directement sur les champs et les terres.

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