Togo: Mlle Eyou va offrir de l'eau potable aux populations de Zimaglikopé

Elue au mois de décembre dernier, Miss Togo 2026, Mlle Angèle Prudence EYOU est en pleine exécution de son projet social. Mercredi (1er Avril 2026), elle était dans la préfecture de Vo et précisément à Zimaglikopé dans le canton de Vo-Koutimé, où elle a posé la première pierre pour la construction d'un forage d'eau potable.

Présidée par le Maire de la commune Vo 1, Kossi KALIPE, avec à ses côtés le Directeur Général de GTA ASSURANCES (bras financier du projet), André AZIBLI, et d'éminentes autorités locales et traditionnelles, c'est dans une ambiance empreinte de ferveur et d'espoir, que la cérémonie officielle de pose de la première pierre d'une nouvelle infrastructure au profit des populations de Zimaglikopé et de ses environs s'est tenue. En effet, ce projet lancé vise à répondre aux besoins essentiels des habitants du village de Zimaglikopé, renforçant ainsi l'accès aux services de base pour le canton de Vo-Koutimé.

Actrice centrale de cette cérémonie, Mlle EYOU a exprimé sa gratitude envers le partenaire : GTA ASSURANCES. « Cette pierre que nous posons aujourd'hui est le symbole de notre solidarité envers nos parents de Zimaglikopé. Grâce à l'accompagnement de GTA ASSURANCES, nous transformons ensemble une vision de service en une réalité tangible pour ces populations », a-t-elle indiqué.

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A sa suite, le Directeur Général de GTA ASSURANCES, M. AZIBLI a réaffirmé l'engagement citoyen de son institution aux côtés de l'ambassadrice de la beauté togolaise pour le bien-être des communautés les plus nécessiteuses. Ce qui rejoint les objectifs du gouvernement qui vise l'amélioration des conditions de vie des populations.

C'est en tout cas une initiative bien saluée par le Maire de la Commune Vo 1 qui y voit une initiative exemplaire qui s'inscrit dans la dynamique de développement local impulsée par les autorités nationales, tout en exhortant les populations bénéficiaires à accompagner les travaux avec enthousiasme. Pour rappel, ce projet de construction de forage s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de son projet social dont une partie est dédiée à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales, de la Reine de beauté togolaise, Mlle Angèle Prudence EYOU, élue le Miss Togo 2026, le 06 Décembre 2025.