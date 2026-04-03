Togo: Pâques en beauté au Sarakawa

2 Avril 2026
Togonews (Lomé)

Pour célébrer Pâques dans un cadre d'exception, l'Hôtel Sarakawa de Lomé propose ce dimanche 5 avril une expérience festive alliant gastronomie, loisirs et détente pour toute la famille.

Au programme : un buffet festif généreux et des activités pensées pour petits et grands, dans l'écrin verdoyant de l'un des établissements les plus emblématiques de la capitale togolaise. Les formules sont attractives : 40 000 Fcfa par couple et 10 000 Fcfa par enfant. L'atout maître du Sarakawa ? Sa piscine olympique - la seule de tout le Togo - qui promet des moments de baignade et de détente incomparables sous le soleil de Pâques.

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