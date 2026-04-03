Guinée Bissau: De Bissau à Kandiounkou, Chérif Mohamed Abdallah Haïdara porté par une vague d'adhésion populaire

Après un accueil chaleureux à Bissau, Chérif Mohamed Abdallah Haïdara, président du Groupe Organisé des Hommes d'Affaires (GOHA International), a été reçu en véritable héros à Bissora et Boula ce mercredi 1er avril 2026. Commerçants, sages et autorités locales se sont massivement mobilisés pour accueillir le natif de Kansàto Daka Labé, marquant ainsi la popularité et l'influence du leader auprès des communautés locales.

La tournée s'est poursuivie vers Kandiounkou, où Chérif Mohamed Abdallah a été accueilli dans une ambiance chaleureuse et fraternelle. De 17 heures à 19 heures, il a échangé avec les commerçants, la chambre de commerce et les associations locales, abordant les perspectives de développement économique et de collaboration régionale.

La soirée, de 19 heures à 22 heures, a été consacrée à une rencontre avec les sages de la ville à la grande mosquée. Ces échanges ont été l'occasion de prodiguer des conseils pour la paix, le développement et la stabilité dans les zones affectées par les conflits. Chérif Mohamed Abdallah a souligné la valeur de cet accueil: «Les sages m'ont dit que je suis la bienvenue et que je ne suis plus étranger dans leur localité. Ils ont un respect religieux pour nos parents et notre descendance », a-t-il déclaré.

Partout, l'accueil réservé au président du GOHA International témoigne de l'impact de son action et de son rôle de médiateur et de promoteur de la paix dans la région. Sa tournée reste un symbole fort de dialogue, de fraternité et de développement durable.

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