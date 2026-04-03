Gabon: ARSEE - Une agence au service des usagers d'eau potable et de l'énergie électrique

Les Gabonais font face à de multiples coupures d'électricité, à Libreville, comme à l'intérieur du pays. Plusieurs d'entre les ménages dorment dans la chaleur et surtout perdent de leurs appareils électro-ménagers. Les plaintes sont légions. Mais qui pour répondre ? L'Agence de Régulation du Secteur de l'Eau Potable et de l'Énergie Électrique (ARSEE) au Gabon tente de donner une approche de réponses aux questions qui taraudent les esprits des victimes dont les appareils auraient été endommagés.

Les coupures d'électricité agacent. Les délestages deviennent de plus en plus le quotidien des ménages. L'habitude s'installe au fur et à mesure que les jours passent. Parfois sans prévenir, tout s'arrête ou presque. Les appareils électro-ménagers prennent un coup, les vivres se dégivrent et sont conduits à la poubelle. L'on ne sait plus à quel saint se vouer, vers qui se tourner.

Qui pour répondre à ce préjudice causé ?

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Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement a fait de ce secteur le pilier numéro 1 dans le Plan national de croissance et de développement (PNCD) qui est l'émanation de son projet de société. "Accès universel à l'eau et à l'électricité". Pour rendre sa vision en acte, plusieurs outils ont été mise en place notamment l'ARSEE. Peu connue du grand public, c'est vers l'Agence de Régulation du Secteur de l'Eau Potable et de l'Énergie Électrique (ARSEE) qu'il faut se plaindre. Cette Agence a pour mission principale de veiller et de protéger les intérêts légitimes des usagers et des opérateurs du secteur.

"Nos procédures recommandent que l'usager saisisse préalablement l'opérateur. A la suite de la saisine, l'opérateur est censé se prononcer dans les délais impartis par les lois et règlements en vigueur. Si l'usager estime ne pas être en harmonie avec la décision qui a été prise par l'opérateur, en ce moment donné, il saisit l'ARSEE en joignant tous les éléments susceptibles d'étayer sa prétention" livre clairement Hassan Nzamba, Chef de Service de la Protection des Consommateurs et Affaires Juridiques de l'ARSEE.

Il précise qu'en cas de litiges, les procédures peuvent inclure le dépôt de plainte. Aussi, les consommateurs ou opérateurs peuvent-ils déposer une plainte auprès de l'ARSEE. "Il y a des investigations qui sont menées à posteriori par l'opérateur. Il ne suffit pas de proclamer que mon appareil a été endommagé à la suite d'une coupure de la SEEG, il faut apporter la preuve." précise t-il.

Poursuivant ses propos, le Chef de Service de la Protection des Consommateurs et Affaires Juridiques de l'ARSEE dit clairement que l'Agence peut jouer un rôle de médiateur pour résoudre le litige à l'amiable. Si nécessaire, l'ARSEE peut prendre des décisions réglementaires pour résoudre le litige.

Ses principales missions incluent

Contrôle et régulation : Elle supervise les activités dans les secteurs de l'eau potable et de l'énergie électrique, garantissant leur viabilité financière et encourageant la participation du secteur privé. Protection des consommateurs : L'ARSEE veille à la qualité des services public, à la régularité de la fourniture et au respect des tarifs appliqués. Résolution des litiges : Elle intervient pour résoudre les différends entre les acteurs du secteur. Approbation des tarifs : L'Agence approuve les tarifs de l'eau et de l'électricité.

En conclusion, l'ARSEE travaille à améliorer l'accès à l'eau et à l'électricité au Gabon, en régulant es entreprises du secteur comme la Société d'Énergie et d'Eau du Gabon (SEEG), le Conseil National de l'Eau et de l'Electricité (CNEE), la Société de Patrimoine (SP), GPC, SETEG, Solen,..