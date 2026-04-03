Gabon: Lancement de la campagne de sensibilisation contre les méfaits de l'alcool et la drogue de l'Ong Afrique Libre/Free Africa

La consommation abusive et démesurée des drogues et des alcools entraine la jeunesse dans un univers infernal qui inquiète la société. En Afrique, comme partout ailleurs, les organisations non gouvernementales luttent pour enrayer ce fléau qui gangrène les famille et parfois, les endeuille. Au Gabon, l'Ong Afrique Libre/Free Africa a lancé la campagne de sensibilisation contre les méfaits de l'alcool et la drogue.

Il y a l'urgence à sensibiliser la jeunesse qui devient de plus en plus dépendante aux alcools et aux drogues. Dans les lycées et collèges du Gabon, le combat est mené pour lutter contre ce qui devient un fléau au sein des établissements scolaires.

Fride Clara Mbika, Coordinatrice de l'ONG Afrique Libre explique qu'Il s'agit d'une Ong qui intervient dans la défense des droits de l'homme et la bonne gouvernance. Elle pose des actions en faveur de l'éducation populaire. C'est d'ailleurs dans cette perspective que ses membres ont lancé cette campagne de sensibilisation contre les méfaits de la drogue et de l'alcool.

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Le Gabon, faisant partie des premiers pays consommateurs d'alcool en Afrique, inquiète plus d'un. La Coordinatrice de cette organisation non gouvernementale estime que cela devrait davantage interpeller les pouvoirs publics, d'où cette sensibilisation à lutter contre ce phénomène. Pour Dan Ngoma, membre de l'ONG Afrique Libre, affirme que la consommation de la drogue et de l'alcool, même occasionnellement, présente des risques pour la santé et la sécurité.