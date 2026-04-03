Burkina Faso: Conseil des ministres - Harmonisation des tarifs de l'ONEA en milieu rural et urbain

Le Président du Faso, chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce jeudi, 2 avril 2026, l'hebdomadaire conseil des ministres. Selon le ministre Porte-parole du gouvernement, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, le Conseil a examiné et adopté plusieurs dossiers et a pris d'importantes décisions pour l'épanouissement du Peuple burkinabè conformément à la Révolution progressiste populaire.

Pour le compte du ministère de la Santé, Dr Robert Kargougou a livré au Conseil une communication orale relative au plan d'apurement du passif social de l'Agence nationale de gestion des soins de santé primaire (AGSP). Selon Dr Kargougou, ce passif social s'élève à plus de 35 milliards FCFA. Le conseil a instruit de mettre en place un plan d'apurement sur sept mois à partir d'avril jusqu'à fin octobre 2026. « Pour régler définitivement ce problème de façon participative, méthodique, rigoureuse et exhaustive, une équipe pluridisciplinaire composée de cadres de la Primature, des ministères en charge de la santé, des finances et des serviteurs du peuple sera constituée », souligne le ministre Kargougou.

ONEA, 188 FCFA/m3 d'eau pour la tranche 1 en ville comme en campagne Pour le compte du ministère de l'Agriculture, de l'Eau, des Ressources animales et halieutiques, le Conseil a adopté un décret visant une réforme majeure au sein de l'Office national de l'eau et de l'assainissement (ONEA). « Cette réforme vise à consacrer désormais la gestion de l'eau potable et de l'assainissement sur toute l'étendue du territoire burkinabè à l'ONEA et a impacté des changements significatifs dans la tarification », indique le Ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture, de l'Eau, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié.

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Ce décret harmonise la tarification de l'eau potable en milieu rural et en milieu urbain à 188 F CFA le mètre cube pour la tranche 1. Il s'agit d'une équité sociale selon le commandant Sombié, qui explique que « le prix du mètre cube d'eau potable était de 500 F CFA en milieu rural où sont censées se trouver les populations les plus vulnérables et de 188 F CFA/m3 en milieu urbain et semi-urbain pour la tranche 1 ». Pour le ministre d'Etat, le commandant Ismaël Sombié, cette réforme découle de la volonté du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, de réduire les inégalités entre les populations.