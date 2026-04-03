Burkina Faso: Cérémonial militaire d'hommage à Thomas Sankara - Le Premier ministre lance l'initiative Jeunesse révolutionnaire en marche

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a lancé officiellement l'initiative Jeunesse révolutionnaire en marche, jeudi 2 avril 2026, à Ouagadougou.

A la faveur du cérémonial d'hommage militaire au père de la Révolution d'août 1983 et ses douze compagnons, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a lancé l'initiative Jeunesse révolutionnaire en marche (JeRM). L'événement s'est déroulé au sein du Mémorial Thomas-Sankara dans la soirée du 2 avril 2026 à Ouagadougou en présence des membres du gouvernement. Le cérémonial se tient tous les premiers jeudis du mois. Ainsi, le président du mois du cérémonial, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Adjima Thombiano, a salué le choix porté sur son département pour présider cette cérémonie.

« Nous sommes particulièrement honorés que cette présidence intervienne dans un contexte de commémoration du premier anniversaire de la Révolution progressiste populaire (RPP) et de la IIIe édition des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne », a-t-il poursuivi. Pour le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le mémorial Thomas-Sankara est un sanctuaire chargé d'histoire, un symbole fort de résilience qui invite chaque Burkinabè à se battre contre l'injustice et toute autre forme de dénomination.

De l'avis du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, ce cérémonial d'hommage est bâti autour du concept Sankara vit toujours. « Comme ce qui a été voulu et instruit par le camarade capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, chef de l'Etat, le 15 octobre 2025 en ces lieux a pris le flambeau et fait le serment de restaurer la mémoire de notre héros national, digne fils du Burkina Faso, leader visionnaire », a-t-il expliqué.

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Le ministre Ouédraogo a salué la forte mobilisation patriotique des dignes et valeureux révolutionnaires, acquis à la cause de la RPP, dont la seule source de motivation reste l'idéal impersonnel de la lutte commune pour la libération totale et la marche radieuse du peuple burkinabè vers l'indépendance totale et le bien-être partagé. « Oui, nous continuons de rêver avec foi et abnégation d'un Burkina Faso meilleur, bâti à la sueur de nos fronts et développé par notre travail collectif. Oui, nous entretenons ce rêve interrompu mais ressuscité, toujours vivant et vivace dans les coeurs de la relève qui refuse de céder à l'abandon et à l'indignité », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a salué la vision et le leadership du camarade capitaine Ibrahim Traoré. « En proclamant le 1er avril 2025 la Révolution progressiste et populaire (RPP), le camarade président du Faso a marqué une rupture franche avec un passé qui entravait notre souveraineté, notre épanouissement social et culturel, ainsi que l'expression de nos libertés. Un an après cette proclamation historique, l'adhésion du peuple burkinabè aux idéaux de la RPP est immense et se traduit par une prise de conscience porteuse de transformations profondes », a-t-il soutenu.

Le chef du gouvernement a indiqué que cette adhésion se manifeste par la mobilisation sans pareil de la veille citoyenne et par l'engagement inconditionnel de tous autour de la cause nationale et de la souveraineté retrouvée. « Votre engagement collectif et individuel à l'initiative Jeunesse révolutionnaire en marche est une étape de plus de votre implication dans la conduite de la Révolution et la diffusion de ses valeurs », a-t-il assuré. Pour Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, se mettre en marche, c'est dire non à l'impérialisme, aux ingérences extérieures dans les affaires des communautés souveraines de l'AES, aux agressions et aux pressions fondées sur l'injustice internationale, au pillage des ressources et au néocolonialisme. Ainsi, Il a appelé les camarades jeunes à participer aux activités prévues dans toutes les provinces et les communes. Car, elles rendent hommage aux martyrs, renforcent la compréhension de la Révolution, l'esprit révolutionnaire et l'engagement patriotique.