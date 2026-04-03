Burkina Faso: Promotion de la culture de la qualité - L 'ABNORM renforce les capacités des hommes et femmes de médias

L'Agence burkinabè de normalisation, de la métrologie et de la qualité (ABNORM) a organisé un atelier d'information et de sensibilisation au profit des journalistes, le 31 mars 2026 à Koudougou, dans la région de Nando.

L'Agence burkinabè de normalisation, de la métrologie et de la qualité (ABNORM) veut compter sur les médias pour assurer une meilleure promotion de la culture qualité auprès de la population, des entreprises, voire des décideurs. Dans le but de permettre aux médias de jouer pleinement ce rôle, il importe de renforcer les capacités des professionnels de l'information et de la communication sur les enjeux liés à la qualité. Pour ce faire, elle a organisé un atelier d'information et de sensibilisation au profit des journalistes des médias publics et privés, le 31 mars 2026 à Koudougou, dans la région de Nando.

Ce cadre d'échanges vise donc à permettre aux professionnels des médias de mieux cerner les missions, les attributions, les prestations et les concepts portés par l'ABNORM, afin d'assurer une couverture médiatique plus juste, plus claire et plus utile de ses activités. « En organisant cette rencontre, l'ABNORM fait le choix de la proximité, de la pédagogie et du dialogue. Elle affirme également sa volonté de travailler avec les médias pour que les questions de qualité soient mieux comprises, mieux relayées et mieux valorisées dans l'espace public », a confié le représentant du directeur général de l'ABNORM, Oumarou Ki.

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A travers ces missions, l'ABNORM oeuvre chaque jour à l'amélioration de la qualité des produits et des services, à la protection des consommateurs, à l'accompagnement des entreprises, ainsi qu'au renforcement de la compétitivité de l'économie nationale. Malheureusement, en raison de leur technicité, ces domaines sont peu accessibles au grand public. « Or, lorsqu'un concept est mal compris, il est souvent présenté de manière incomplète ou approximative. Lorsqu'une mission est insuffisamment connue, sa portée réelle peut passer inaperçue. Et lorsqu'un sujet technique est mal relayé, c'est finalement le public, les entreprises et les décideurs qui reçoivent une information partielle », a souligné M. Ki. Pour lever cette contrainte, mobiliser le professionnalisme des journalistes, leur capacité d'analyse, leurs canaux de diffusion et leur proximité avec les citoyens s'avère nécessaire pour mieux faire expliquer les enjeux liés à la qualité.

Au service de la confiance, de la performance et du développement

« A travers vos reportages, vos analyses, vos émissions, vos articles et vos publications, vous pouvez contribuer à mieux informer les consommateurs, à valoriser les efforts des entreprises engagées dans la qualité, et à renforcer dans notre pays une véritable culture de la qualité. Vous pouvez également aider à faire comprendre que la normalisation, la métrologie, la certification et le contrôle de la qualité ne sont pas de simples notions techniques, mais des outils concrets au service de la confiance, de la sécurité, de la performance et du développement », a insisté Oumarou Ki.

Au cours de cet atelier, les participants ont eu droit à deux communications. La première a été assurée par le directeur de la promotion de la qualité (DPQ) de l'ABNORM, Abdoul Rahim Kinda. Elle a apporté sur la présentation de l'ABNORM, sa place dans l'infrastructure qualité, ses missions, attributions et son organisation, ses grands domaines d'intervention, ses prestations et les notions à bien distinguer. Quant à la deuxième communication, elle s'est articulée autour du rôle des médias dans la promotion de la culture qualité au Burkina Faso. Elle a été déroulée par le chef du service communication et relations publiques de l'ABNORM, Lassina Badolo. Cet atelier a également servi de cadre à l'ABNORM pour écouter les préoccupations des journalistes et de jeter les bases d'un partenariat dynamique, mutuellement avantageux.