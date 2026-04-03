Burkina Faso: Coopération - Burkina-Belgique Signature du procès - Verbal du comité mixte paritaire

Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur, Hermann Yirigouin Toé et l'ambassadeur du Royaume de Belgique au Burkina Faso, Erwin De Wandel, ont procédé, dans l'après-midi du mercredi 1er avril 2026, à la signature du procès-verbal de la réunion annuelle du comité mixte paritaire de concertation, tenue le 26 mars 2026 à Ouagadougou

Par cet acte, les deux parties entérinent les conclusions des travaux du comité et consacrent les orientations stratégiques ainsi que les engagements communs visant à renforcer une coopération bilatérale dynamique, structurée et mutuellement bénéfique. A cette occasion, les deux personnalités ont réaffirmé leur volonté commune de consolider un partenariat résolument tourné vers l'impact, fondé sur des résultats concrets, mesurables et durables, au service des populations, en particulier des couches les plus vulnérables. S'inscrivant dans un cadre institutionnel de dialogue régulier, le comité mixte paritaire constitue un instrument privilégié de pilotage et de suivi de la coopération entre le Burkina Faso et le Royaume de Belgique.

La session du 26 mars 2026 a permis de procéder à une évaluation approfondie de la mise en oeuvre du programme bilatéral de coopération 2023-2027. Ce programme enregistre des avancées significatives sur le terrain, notamment en matière de renforcement de la résilience socio-économique des populations, avec un accent particulier sur les femmes et les jeunes, contribuant ainsi de manière tangible aux efforts nationaux de développement. La signature du présent procès-verbal marque une nouvelle étape dans la consolidation des relations d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et le Royaume de Belgique, et témoigne de l'engagement constant des deux parties à oeuvrer de concert pour un développement inclusif et durable.